La Cámara de Diputados sesiona este miércoles y, entre los proyectos planteados, se dio media sanción a la “Ley Olimpia”. Esta modifica la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, con el fin de incorporar la figura de la "violencia digital".

De esta manera se busca la tipificación de los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. Ahora fue girada al Senado.

Otros dos proyectos que fueron aprobados fueron la declaración de Monumento Histórico Nacional del Parque de la Constitución, en la provincia de Santa Fe y la Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico.

Cabe recordar que la Cámara Baja debate también un proyecto de revisa la situación de los deudores de los créditos UVA (que tuvo dictamen en junio).

Polémica por la Ley de Alquileres

Durante la tarde, el diputado nacional Hernán Lombardi, de Juntos por el Cambio, realizó un pedido para que se derogue la Ley de Alquileres. Esto no prosperó ya que la propuesta que no había pasado por ninguna comisión y no se podía tratar en tablas.

La votación contó con 113 votos negativos contra 102 afirmativos y las mociones especiales requieren del 75% de acompañamientos dentro del recinto.