La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados retomó esta tarde el debate de los proyectos de reducción de la jornada laboral, mientras continúa en la búsqueda de acuerdos para llegar a un texto de consenso que contemple llevar las actuales 48 horas a 36 semanales o a un máximo de seis diarias.

La reunión se desarrolla con una docena de testimonios de sindicalistas, representantes del sector empresario, académicos y abogados del fuero.

En la primera de las exposiciones, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, apuntó: "Cuando hablamos de jornada laboral tenemos que tener en cuenta la enorme heterogeneidad del mundo del trabajo" y "las diferencias entre varones y mujeres en el mismo, por eso debemos considerar las horas de trabajo de cuidado".

El abogado laboralista de la Unión Industrial Argentina, Juan José Etala, señaló: "No parece adecuado el momento en que se ha decidió avanzar en este complejo tema, no parece que en este escenario se pueda hablar de reducción de jornada laboral, ya que sólo aumenta la presión sobre el sector formal y no sobre los trabajadores no registrados, que es donde se debe apuntar".

En la reunión está previsto que expongan, además, el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer; el secretario adjunto de Smata, Mario "Paco" Manrique; y el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa.

También lo harán el secretario general de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, y el presidente del Departamento de Legislación y Relaciones Parlamentarias de la Unión Industrial de Buenos Aires (UIPBA), Daniel Argentino.

Además, por la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires fue invitado Oscar García Díaz; el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Oscar Uribarren; y el coordinador de la Sala Laboral del Colegio de Abogados de Córdoba, Osvaldo Manzanares; así como Omar Yasín, abogado laboralista. profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Asimismo, se invitó a Sebastián Etchmendy, profesor Investigador Asociado de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) e investigador principal de Fundar; Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política (CEPA); el "metrodelegado" Claudio Dellecarbonara y al exdiputado Néstor Pitrola.

La iniciativa cuenta con el aval de la ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, y la mayoría de los gremios, que se mostraron a favor de la reducción de la jornada laboral en el inicio del debate.

El oficialismo ya trabaja en un borrador que toma como base los siete proyectos presentados por diputados de diferentes bloques y que busca establecer que la duración de la jornada de trabajo diurna salubre no podrá exceder de seis horas diarias o 36 semanales.

De esas propuestas, cinco corresponden al oficialismo -presentadas por Claudia Ormaechea, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y Mónica Litza- y dos de legisladores de la oposición, impulsados por el socialismo, a través de Enrique Estévez y de Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda.

Fuente: Télam