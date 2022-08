El 31 de agosto se cumplen 25 años del fallecimiento de Lady Di y el canal de entretenimiento OnDIRECTV (201 & 1201 HD) y la plataforma de streaming DIRECTV GO transmiten una selección de documentales enfocados en su figura.

Sábado 27 y domingo 28 a las 13: "Diana´s Decades"

Una serie documental que presenta un nuevo enfoque de la vida de Lady Di, mostrando cómo fue que llegó a personificar el espíritu de la época hacia fines del siglo XX. Compuesta por 3 episodios, cada uno se enfoca en una década diferente: los 70, los 80 y los 90.

A las 16. Diana: The interview that shook the world

"Éramos tres en mi matrimonio, así que estaba un poco concurrido", declaró la princesa Diana en una memorable entrevista que concedió a la BBC el 20 de noviembre de 1995 y que llegó a ser considerada “la primicia del siglo”. Esta película analiza cómo se orquestó el evento televisivo del siglo, lo que reveló la entrevista sobre la sociedad moderna y nuevas percepciones sobre el retrato psicológico de la propia Diana, una joven que creía en el cuento de hadas de su matrimonio.

A las 17. How Diana Changed Britain

Este programa analiza las formas en que Lady Di cambió profundamente a la familia real y el impacto que tuvo tanto en Gran Bretaña como en el resto del mundo.

A las 18. Diana: Her last summer

En los años previos a su muerte, Diana dejó atrás su vida real y emergió como una persona diferente: segura y liberada. Esos últimos años fueron cruciales para su relación con sus hijos, pero también estuvieron marcados por la creciente obsesión de los medios por ella, alimentada por sus enigmáticas relaciones románticas.

Miércoles 31 a las 18: Diana, a mother´s love

Este especial revela cómo Diana crio a William y Harry, desde sus intentos de protegerlos del centro de atención hasta su deseo de mantener su infancia lo más normal y arraigada posible.

A las 19. Diana: Queen of hearts

Este especial mostrará cómo el verdadero legado de Diana no serán solo los millones que recaudó con almuerzos de celebridades y subastas de su ropa de moda, sino una compasión incomparable hacia las personas a las que estaba ayudando.

Los documentales también están disponibles on demand en DIRECTV GO