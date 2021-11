Falta poco para las Elecciones Legislativas 2021, y revisar el padrón electoral es una de las recomendaciones que la Cámara Nacional Electoral emite antes de la jornada que tendrá lugar el domingo 14 de noviembre.

Es, además, la segunda vez que votaremos en contexto de pandemia y eso ha generado diversos cambios, por lo que la clásica pregunta de ¿Dónde voto en Córdoba? que se hacen los cordobeses, tomó mayor relevancia.

En esta nota encontrarás todo lo que necesitas saber.

¿Dónde voto en Córdoba?

Lo recomendable antes de ir a votar es chequear la dirección en la que estás anotado ya que se agregaron nuevos lugares para sufragar por la pandemia. Por lo tanto, aquellas personas que tengan domicilio en la provincia de Córdoba deberán ingresar en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral y seguir estos tres pasos:

-Complete el casillero con su número de DNI

-Seleccione el género

-Indique su distrito

-Presione "CONSULTAR"

¿Qué se elige en Córdoba?

El 14 de noviembre se define la renovación de 127 del total de 257 bancas de la Cámara de Diputados mientras que en el Senado ocurrirá lo mismo con 24 de los 54 escaños que posee. En la Provincia de Córdoba, esta se prepara para renovar 9 bancas a diputados nacionales y 3 senadores.

El domingo 14 de noviembre las mesas de votación estarán habilitadas desde las 8 hasta las 18, según definió la Cámara Nacional Electoral.

¿Cómo votar en las generales si no voté en las PASO?

El carácter obligatorio de la votación hace que aquellas personas que no hayan participado de las elecciones PASO igualmente tengan que presentarse para el sufragio del 14 de noviembre. Para hacerlo la Cámara Nacional Electoral recuerda que tendrán que justificar la no emisión de su voto en septiembre, pudiendo hacerlo hasta el jueves 11 de noviembre, para de esta manera evitar la multa que corresponde a quienes no hayan votado.