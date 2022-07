El bloque oficialista logró la media sanción en el Senado de la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional. Fue por 38 votos a favor, 18 abstenciones y 6 votos negativos. El Frente de Todos impulsó el proyecto y logró el apoyo de algunos de sus aliados en el recinto. El texto propone dos ejes centrales: una moratoria previsional para personas en edad jubilatoria que no cuentan con los aportes necesarios; y un plan de pagos adelantados para aquellas personas que están a menos de diez años de la edad jubilatoria y que ya estiman que no llegarán a ese punto con los aportes requeridos.

El oficialismo tuvo el acompañamiento de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, además de la riojana Clara Vega, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck. El bloque de Juntos por el Cambio optó mayoritariamente por la abstención, amén de algunos votos en contra como los de los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli, María Victoria Huala, Humberto Schiavoni y José Torello.

La miembro informante del Frente de Todos, Juliana di Tullio, sostuvo que "puede beneficiar a 1.600.000 personas sin desfinanciar el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)".

"De las 800 mil personas en condiciones de jubilarse, 477 mil son mujeres y 295 mil son varones. Las mujeres en actividad de 50 a 59 años son 522 mil. Son mujeres a las que podemos darles la posibilidad de pagar deuda previsional que ya tienen y seguir en actividad. Y varones de 55 a 64 años son 327 mil", detalló Di Tullio.

Carmen Álvarez Rivero dijo que "no se está respondiendo a los intereses genuinos de la sociedad" y disparó contra el oficialismo: "No les creo que sean 800 mil".

La peronista Alejandra Vigo sostuvo que "no es un buen proyecto porque no resuelve ni se aboca al tema crucial que es el sistema previsional actual y los jubilados". De todos modos, justificó su voto positivo al expresar que "es necesario ir resolviendo de manera parcial los aspectos que no pueden esperar", aunque sean "parches para una enfermedad grave".

En el cierre, el oficialista José Mayans expresó que "si hay un proyecto cristiano y humanista es este proyecto". "No votar esto o abstenerse es lavarse las manos", resumió. A su turno, el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, indicó que "no estamos solucionando los problemas estructurales" y reiteró que es un "parche", además de criticar la incorporación al sistema de quienes no tienen los aportes necesarios.

Las mujeres, las más afectadas

La economista Mercedes D'Alessandro, que recientemente dejó el cargo de directora de Economía, Igualdad y Género de la Nación, graficó de qué manera esta medida beneficia en mayor medida a las mujeres. Según mostró, solo un 11,2% de las mujeres llega a la edad jubilatoria con los 20 años de aportes necesarios. No solo eso: el 43,5% llega a esa edad sin ningún aporte en absoluto.

D'Alessandro manifestó que las mujeres "son las que más obstáculos enfrentan en toda su vida laboral y, en consecuencia, no llegan con aportes para jubilarse".