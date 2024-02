La situación entre el Gobierno Nacional y las provincias argentinas sigue tensa y este viernes marcaron postura aquellas que se encuentran en el sur del país.

Mediante un comunicado, las “provincias unidas del sur” le exigieron respeto al Gobierno Nacional y recordaron que los distritos provinciales “son preexistentes a la Nación”.

“Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio", remarca el texto. Y explica que a Chubut, por ejemplo, le retuvieron de manera ilegal $13.500 millones.

En ese marco, el gobernador de esa provincia, Ignacio Torres, compartió el comunicado y aclaró: “Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”.

Se trata de una postura opositora que llamó la atención ya que viene de un mandatario provincial alineado al gobierno nacional: Torres pertenece al PRO y sus diputados acompañaron la Ley Ómnibus.

El comunicado lleva la firma de los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Zilotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y del mencionado Torres.

Todos avalan la determinación de Chubut de no entregar el petróleo y el gas ante la actitud del Ministerio de Economía que no entrega los recursos de la coparticipación.