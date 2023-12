El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que los anuncios realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, "son un paquete de medidas urgentes para estabilizar una macroeconomía despedazada, y lograr el déficit cero para volver a tener credibilidad".

Subsidios

Al ser consultado sobre la reducción de subsidios en transporte, gas, agua y luz, expresó que “los subsidios terminarán el año (2024) en 2,1 del PBI”, con el recorte del 0,7 por ciento. “El esquema de tarifas es absolutamente ridículo, al menos con la inequidad del AMBA y el Interior del país", expresó, aunque sostuvo que “se aplicará a partir del 1º de enero”.

Jubilaciones y Pensiones

Más adelante, respondió sobre cómo será la actualización de los haberes jubilatorios en adelante, y dio a entender que no habrá actualización por Ley de Movilidad Jubilatoria, sino a través de aumentos por decreto. “Acá los jubilados iban a seguir perdiendo, mucho mas de lo que venían perdiendo y el objetivo es cortar con un esquema perverso, para corregir por algún otro método”, afirmó.

En esa dirección, calificó al sistema jubilatorio como "muy precario" y muy venido a menos en términos de ingreso", dejando abierta la puerta para modificaciones que se anunciarán en el marco del paquete de reformas estructurales.

Ingresos de Trabajadores

En relación a los ingresos de los trabajadores y al ser consultado sobre si habrá medidas para enfrentar el impacto inflacionario, no dio ninguna respuesta y en cambio habló de como será el esquema de subsidios.

Afirmó además que “al gobierno no le dejaron un paciente con un dolor de muelas, sino un paciente en terapia intensiva a punto de morirse, y no estamos dispuestos a que ese paciente se muera, porque eso significa que la pobreza no va a tener límite”.

Explicó el porqué de las medidas, y reiteró que eran “necesarias e inevitables para lo que viene, el plan de reformas estructurales, que darán el inicio a esta Argentina distinta”.

Insistió con el carácter de inevitable para evitar la catástrofe de un esquema hiper inflacionario", que “es más gravoso que el de 1989/90”. Remarcó que “nuestro norte más urgente es el déficit cero. El paquete de medidas apunta al superávit fiscal o equilibrio de las cuentas públicas”.

“No se puede gastar más de lo que se tiene y eso es innegociable”, sostuvo y prometió que el paquete de reformas estructurales, con el envío de leyes al Congreso, entre los que estará la reforma del Estado, cambios en el sistema jubilatorio, modificación en la quita del impuesto a las Ganancias para trabajadores, entre otras.