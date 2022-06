El Gobierno lanzó una plataforma con contenidos de ciencia, tecnología e innovación

Un nuevo sitio web, series, documentales, podcasts, películas, streaming con divulgadores e influencers, producciones originales y una nueva programación de tv, están disponibles en TEC, la novedosa plataforma de acceso gratuito que propone abrir ventanas hacia el futuro, descubriendo los caminos que ofrecen las ciencias, las tecnologías y las innovaciones como herramientas inspiradoras para construir el futuro.

El lanzamiento inició con las palabras del Director de Articulación y Contenidos Audiovisuales, Juan Peyrou, y el Director de TEC, Lucas Turturro. A continuación, las científicas y divulgadoras Soledad Gori y Eugenia López; y la periodista Nora Bär y su colega Pablo Esteban, participaron de una mesa en la que respondieron diversas preguntas sobre la importancia de difundir la ciencia.

El cierre estuvo a cargo de los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y de Cultura, Tristán Bauer. Filmus agradeció la presencia y el apoyo de las y los miembros de Radio y Televisión Argentina y aseguró: “No cualquier proyecto político necesita de la ciencia, y por lo tanto, no cualquier proyecto político necesita difundirla. Por lo tanto, no es casual que estemos hoy acá relanzando TEC. Esta es una decisión que no tiene que ver con lo partidario sino con lo político. Esta es una decisión de democratizar, y no hay forma de hacerlo hoy sin los medios y sin las redes”. Y concluyó: “Confiamos mucho en los nuevos mecanismos y estrategias, hay que crear una épica de por qué es necesario democratizar la cultura, la ciencia y la tecnología, para que llegue hasta la última persona”.

Por su parte, Bauer felicitó al Ministerio de Ciencia por el lanzamiento y expresó: “La oportunidad de la recreación de este canal es excepcional. Estamos hablando para nuestras y nuestros jóvenes, para despertar vocaciones, para ver nuestros desarrollos y nuestros premios Nobel y lo que fueron capaces de hacer, es esencial poder narrar todo esto”.

A través de este espacio de conocimiento, información y contenidos, TEC se ocupa del mundo que viene tanto desde el aspecto ambiental como social, incitando a toda la comunidad a construir saberes de manera colectiva como un territorio fascinante e inspirador. Un lugar para la sorpresa y el descubrimiento y un espacio humano abierto a las emociones.

La consigna “Preguntarnos todo” se propone como un punto de partida para explorar respuestas que a su vez generen nuevas preguntas, como un espiral interminable que inspire a preguntarse todo una y otra vez.

TEC invita a habitar sus contenidos desde cualquier punto del país en el formato que sea más afín a los intereses de las y los usuarios, a través del portal web y las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, los canales de YouTube y Twitch; y la pantalla de tv, mediante el streaming en vivo o en la señal 22.5 de la Televisión Digital Abierta.

Finalizado el evento, el lanzamiento continuó con la primera emisión por el canal de Twitch –conducida por Agustina Grisolía– y que contó con la participación de Aníbal Kacero, miembro de la “comunidad TEC”; y el streamer Marcos Prez, conocido como Markito Navaja, entre otros invitados que se fueron sumando a la sesión.

Participaron del lanzamiento el Secretario de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Juan Ross; la Subsecretaria de Medios Públicos, Rosaura Audi; el Subsecretario de Comunicación Pública, Facundo Villar; la Presidenta de Radio y Televisión Argentina S.E., Rosario Lufrano; el Vicepresidente de la emisora, Osvaldo Santoro; y la Gerenta General de Contenidos Públicos S.E, Jesica Tritten.

La presentación contó además con la presencia de la Presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi; el Vicepresidente de Asuntos Científicos del Consejo, Mario Pecheny; el Secretario de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado; el Subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez; la Subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Luz Lardone; el Presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación , el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano; y la Directora del Centro Cultural de la Ciencia (C3), Guadalupe Díaz Costanzo.

TEC es una iniciativa de la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.