La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel ´Kelly` Olmos, aseguró que desde el Gobierno “se sigue estudiando" la posibilidad de otorgar una suma fija a los trabajadores asalariados, un reclamo de diferentes sectores dentro del Frente de Todos, aunque la CGT se manifestó en contra de la medida, porque entiende que la recuperación de los salarios se debe resolver en paritarias.

En esa dirección, dijo que habrá que esperar a la finalización de la mayoría de las paritarias para tomar la determinación final. "Este es un Gobierno no dogmático que ha aplicado bonos e incentivos de ese estilo periódicamente, cada vez que lo vio necesario”, agregó.

Olmos remarcó que “en el medio de la negociación colectiva sería inconveniente, tenemos que evaluar como termina ese proceso” y en ese caso se tomará la determinación. Además, ratificó que “las paritarias no tienen un techo” para el Gobierno. Se desarrollan en el marco estipulado por la ley y son negociaciones entre trabajadores y empresarios, que normalmente llegan a buen puerto.

La funcionaria formuló estas declaraciones al canal C5N en la noche del lunes. “Desde el punto de vista de las negociaciones, si uno evalúa como evolucionó el salario de quienes están incluidos en convenios colectivos, llegamos al 30 de septiembre con un salario que está 66,9% contra una inflación de 67,1%".

"No es el sector conveniado el que está perdiendo, el problema es el de los sectores informales que no están en el proceso inflacionario y que cuesta muchísimo incluirlos, incluso en un proceso de bonos como estamos tratando de hacer en este momento a través de la política social”, planteó en relación al bono de 45 mil pesos destinado a los sectores que no acceden a ningún tipo de ingreso.

“La alta inflación te da la sensación permanente de que estás perdiendo, hay que quebrarla sino no hay forma de encontrar una solución -como nosotros queremos- que es a favor de la gente”, resaltó la titular de la cartera de Trabajo.

Días atrás Olmos confirmó que realizará la convocatoria al Consejo del Salario durante la primera quincena de noviembre para discutir el Salario Mínimo.