La Secretaría General de la Nación aseguró que el Gobierno nacional no tiene registro de las visitas recibidas por el presidente Javier Milei en el Hotel Libertador desde su asunción el 10 de diciembre hasta el 14 de enero, día de su mudanza a la Quinta Presidencial de Olivos. Fue en respuesta a un pedido de acceso a la información pública del medio CORTA. El hotel, por su parte, no respondió por "confidencialidad".

El Hotel Libertador fue la residencia del mandatario durante esos 34 días y, desde su asunción, las reuniones de Milei se convierten en contenido de interés público por su carácter de funcionario. Sin embargo, el Registro Único de Audiencias, encargado de detallar las visitas que recibe, no publicó dichos encuentros.

La cláusula testamentaria de la donación de la Quinta de Olivos establece que no puede estar deshabitada por más de 30 días seguidos por el presidente. Milei, que no siguió la costumbre de los presidentes que lo precedieron, tardó 34 días en mudarse a la residencia legal. Fue la primera vez en la historia que un presidente demoró tanto su mudanza.

El Registro Único de Audiencias es un mecanismo de acceso a la información pública que tiene la función de registrar los encuentros de diversos funcionarios con personas públicas o privadas que buscan "influir en las funciones y/o decisiones de cualquier organismo o funcionario que se encuentre bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional".

Entre los funcionarios obligados a tener este registro se encuentran el presidente y vice, el jefe de Gabinete, los ministros, los secretarios y subsecretarios, directores generales y nacionales, interventores federales, autoridades superiores de los entes que funcionen bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional y agentes públicos con función ejecutiva cuya categoría sea equivalente o superior a director general.

Aún así, las visitas de cualquier tipo y en cualquier establecimiento gubernamental que recibió el presidente de la Nación no se habían compartido con la ciudadanía hasta principios de este año.

Hasta mediados de enero, no se tenía conocimiento de ninguna reunión que haya tenido Milei con otros funcionarios más allá de los comunicados a través de sus cuentas de redes sociales o de su oficina presidencial. Desde entonces, el registro único de audiencias se ha completado, aunque con información insuficiente.

Hasta la publicación de esta nota, no figura visita alguna a Milei en el Hotel Libertador. Fuentes vinculadas a la Casa Militar afirmaron que hubo un registro de la cantidad de visitas, pero no de las personas que se reunieron con el presidente. También aseguraron que durante su estadía, la Casa Militar pactó con Milei y su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, que dichos encuentros no serían "audiencias", sino que se catalogarían como "visitas" personales.

Ante la falta de información alrededor de las visitas en el establecimiento, CORTA realizó diversos pedidos de acceso a la información pública en solicitud del registro de las visitas al presidente en el hotel. Dichos pedidos fueron redirigidos a la Secretaría General de Presidencia de la Nación, que se señaló como organismo responsable de mantener el registro de visitas.

Aún así, la Secretaría admitió que "no obran registros de las visitas al Sr. Presidente de la Nación en el Hotel Libertador". Además, agregó que la Casa Militar, encargada de la seguridad del presidente, "efectuó los controles de seguridad correspondientes en los accesos a dicho hotel, de conformidad a las competencias que le son propias".

Desde el Hotel Libertador se negaron a otorgar el registro de las visitas a Milei en el establecimiento por cuestiones de "confidencialidad". Tras seis consultas -dos presenciales, dos telefónicas y dos por correo electrónico-, finalmente el medio CORTA no recibió respuestas.

Fuente: CORTA.