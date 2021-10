Mientras desde hace varias jornadas la cotización del llamado ´dólar blue´ se disparó hasta los $197, desde el Gobierno Nacional reiteraron que no habrá devaluación y advirtió las consecuencias que tiene sobre el bolsillo de los argentinos la especulación financiera.

La portavoz oficial, Gabriela Cerruti afirmó que "el mercado del dólar blue es muy chico y se mueve por expectativas y rumores. No creemos que la suba tenga que ver con ninguna visión real de lo que pasa en la economía". En ese sentido, la funcionaria advirtió a quienes especulan que "no agiten el fantasma de la devaluación, porque eso no va a suceder".

En esa línea, aseguró que "el dólar blue se maneja por expectativas y estaría bueno que, al igual que en el caso de los precios, quienes las manejan tengan en cuenta que esos movimientos influyen en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas".

Asimismo, Cerruti expresó que "hoy están creciendo las reservas y que se está marchando a una estabilización de todas las variables de la economía" y agregó que "la economía está creciendo, se está expandiendo, está avanzando. Salimos del momento de la pandemia y estamos en números similares prepandemia y recuperando números previos a la crisis que dejó el macrismo".

Por otra parte, se refirió al congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno Nacional y a la inflación, al sostener que "está funcionando, está avanzando". "Los gobernadores e intendentes están comprometidos en que se cumpla", añadió.