La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anticipó en la tarde del domingo que no iba a estar presente en el búnker del Frente de Todos (FDT) en Buenos Aires para priorizar su recuperación tras haber sido sometida a una operación quirúrgica hace pocos días.

"Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas", escribió la exmandataria en su cuenta de la red social Twitter.

Así se confirmó que la principal dirigente del oficialismo nacional, no podrá asistir al Complejo Cultural “C”, ubicado en el barrio porteño de la Chacarita, tal como lo hizo en las elecciones primarias del 12 de septiembre.

De este modo, sólo estarán presentes en el bunker oficialista el resto de los candidatos, funcionarios y dirigentes nacionales, provinciales y porteños junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández.