La dirigente del ARI y una de las fundadoras de la Alianza Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, respaldó la iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta de intentar sumar al espacio a dirigentes del perinismo no kirchnerista, entre ellos, al gobernador cordobés Juan Schiaretti.

"Yo estoy por la unidad y la amplitud, pero no me meto en la mesa de debate porque no voy a ir a discutir con un puntero que ahora es presidente del PRO", afirmó Carrió contra el reemplazante de Patricia Bullrich, Federico Angelini.

“Quien construyó con gran amplitud Juntos por el Cambio, y destruyó el prejuicio de la unión entre el PRO y el radicalismo fui yo", agregó.

Carrió también aseguró que el espacio opositor “no se va a romper” porque “hay dos tercios” de sus integrantes que están “de acuerdo” y criticó al expresidente Mauricio Macri.

"Macri va a votar en contra de la incorporación de Schiaretti, pero también lo van a hacer con José Luis Espert. Es el mantenimiento del poder en el fútbol y también en la Argentina. Cuando uno tiene mucha ambición de poder, no para”, advirtió Carrió.

Por otra parte, la precandidata a presidenta también disparó contra el referente liberal Javier Milei, a quien definió como "un emergente de la bronca social" y dijo: "es un experimento mundial a nivel político para destrozar los parlamentos y al periodismo".

“Mi jubilación es de 270 mil pesos mensuales. Cuando hablen de casta, primero fíjense de dónde sacan la plata y quién los financia, yo tengo cinco trabajos y me fundo", sentenció Carrió.

Fuentes: perfil.com