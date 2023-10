La Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas emitió un comunicado para explicar la postura del movimiento de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.

El texto comienza con varias críticas al candidato de La Libertada Avanza, Javier Milei, a quien acusan de haber mentido con el discurso “anti casta”. Además, remarcaron que el candidato libertario alentó corridas bancarias.

“Desde la izquierda denunciamos siempre a la derecha que encarna Milei. La enfrentamos desde que surgió, sin naturalizarla”, expresa el texto.

Luego se analiza la realidad política de Sergio Massa y el comunicado admite que hubo un voto hacia el candidato oficialista por temor a un triunfo de Milei.

“De cara a ese balotaje, seguramente millones volverán a utilizar su voto para evitar un eventual triunfo del ultra reaccionario Milei. Comprendemos esta actitud, pero no la compartimos. Desde ya que llamamos a no votar a Milei, sin embargo desde la izquierda no podemos darle ningún tipo de apoyo político ni electoral a Massa”, señala el comunicado.

Podés encontrar la declaración completa aquí.