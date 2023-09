Después de la tercera copa obtenida por la Selección argentina en Qatar 2022, el programa radial Caravana Mundial, que se emite por FM 102.3 (todos los domingos a las 8:00) sigue contando historias.

En esta ocasión, con una entrevista al segundo máximo goleador entre todos los jugadores argentinos en actividad a nivel mundial. Encima de él sólo se encuentra Lionel Messi. Se trata de Sebastián Tagliabúe.

Delantero nacido en la provincia de Buenos Aires, juega en el mundo árabe hace más de una década.

Justamente la región de Asia escogida cada vez más por figuras ecuménicas para continuar con sus carreras deportivas: “Estamos todos locos con esto, hay partidos muy atractivos”.

Con primeros pasos por Arabia Saudita, los mejores momentos de su actividad los vivió en Emiratos Árabes, donde continúa jugando. De hecho hasta le ofrecieron la nacionalización y llegó a vestir la casaca del seleccionado del país. Bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena hasta disputó el Repechaje de Qatar 2022.

Recientemente, el periodista Carlos Arazaki realizó tal revisión, que ubicó a Tagliabúe en el puesto 18 entre todos los máximos anotadores en el amplio globo terráqueo futbolero profesional.

Sus 349 goles se escriben fundamentalmente en tierras lejanas. Su surgimiento en el país y las posibilidades de volver fueron una realidad. Como también alguna chance, hace unos años, de recalar en la Bundesliga.

“Yo siempre pienso en lo que viene, porque al que vive pensando en las estadísticas, le come la cabeza. Pero a mis números no los puedo creer. Mis amigos me dicen ‘Ahora a quien alcanzamos’. Yo les digo que no, mejor que no me alcancen los que vienen atrás”, sentencia.

Pero hace un tiempo ya que escogió, junto a su familia, la vida en tierras emiratíes.

Su historia en la actualidad lo tiene, con 38 años, pensando en sus últimas temporadas en el fútbol profesional.

De reciente incorporación al Sharjah FC, ubicado en uno de los emiratos del país, plantea la discusión respecto a las “diferencias culturales”, habla muy bien del fútbol de Arabia Saudita ("los jugadores locales están en un muy buen nivel") y brinda particularidades de cómo afrontan el deporte más popular del globo en aquellas tierras.

