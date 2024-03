Emilia Mernes se convirtió en tendencia en Twitter, pero no precisamente por su música. Una polémica surgió luego de que el equipo legal de la artista tomara medidas contra una comerciante que utilizaba el nombre de la cantante en sus productos.

La situación se hizo pública cuando una emprendedora, con poco más de 5 mil seguidores en Instagram, anunció que dejaría de fabricar productos relacionados con la estrella pop, luego de recibir una comunicación del equipo de abogados de Mernes.

La emprendedora declaró: "El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que diera de baja todos los productos relacionados a ella, ya que no tenía el debido permiso de usar su nombre".

Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos expresando críticas hacia la acción legal de Mernes. Un usuario de Twitter señaló: “Me gusta cómo se delinearon los paradigmas Emilia Mernes - Capitalismo salvaje vs. Lali Espósito - Capitalismo popular con rostro humano”. Otro usuario comentó: “Imaginate que sos Emilia Mernes y le mandás abogados a una piba de Florencio Varela que se gana la vida vendiendo tazas con tu cara”.

Sin embargo, horas más tarde, la emprendedora afectada salió a aclarar que no quería incitar odio hacia Mernes, y reveló que la cantante no estaba al tanto de la situación. Afirmó en sus historias de Instagram: “No quiero incitar ningún tipo de odio hacia Emilia, ya que este tipo de cosas están fuera de sus manos. Ella ya se comunicó conmigo y me avisó que no estaba al tanto de la situación y que está todo bien”.