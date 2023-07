Desde el viernes 4 de agosto la Argentina retomará la exportación de petróleo crudo a Chile con contratos en firme de lo producido en Vaca Muerta, que la empresa YPF realizará a través del Oleoducto Trasandino.

El acuerdo inicial firmado a mediados de mayo de este año entre YPF y ENAP contempla la exportación de alrededor de 41.000 barriles diarios, lo que representarán ingresos para el país de entre US$ 2 millones y US$ 2,5 millones por día.

Cuando esté en pleno funcionamiento se podrá transportar 7.500 metros cúbicos de crudo por día, equivalentes a casi 115.000 barriles diarios, y de esta manera los ingresos diarios de divisas al país se triplicarán, llegando a casi u$s 8 millones diarios, es decir u$s 240 millones mensuales, para llegar a u$s casi 3 mil millones anuales, solo en exportaciones a Chile.

Así lo adelantó el ministro de Economía, Sergio Massa, al señalar que “estas obras que estamos trabajando con YPF nos permitirán exportar crudo. El 4 de agosto empezamos a exportar petróleo crudo a Chile, que posibilitará aumentar el transporte a través del oleoducto para aumentar nuestras exportaciones de petróleo”.

La exportación del crudo producido en Vaca Muerta a Chile comenzó el mes pasado en el marco de un período de puesta a punto del Oleoducto Trasandino por un plazo de 40 días .El 4 de agosto, por su parte, será la fecha en la que comenzarán las exportaciones de crudo con contratos en firme, de las que participarán las empresas YPF, Vista, Shelle y Pluspetrol, entre otras compañías.

Massa, en su discurso, sostuvo que la inauguración del primer tramo del GPNK permitirá recorrer el camino no solo de la "soberanía energética" sino que además, la futura ley de GNL -que comenzó a ser analizada en la Cámara de Diputados- posibilitará en el mediano plazo exportar recursos con valor agregado como "vender materia prima con trabajo argentino, que tiene que ser nuestro proyecto como país".

De esta forma, tras 17 años sin venta de crudo al país vecino, Argentina retomará la exportación de crudo a Chile a través del recuperado oleoducto, desde la planta ubicada en la localidad de Puesto Hernández, en Neuquén, hasta la refinería Bio Bio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile.

El Oleoducto Trasandino -una empresa cuya titularidad comparten ENAP (36,25%), YPF (36%) y la firma estadounidense Chevron (con 27,75%)- vincula Vaca Muerta con Chile a través de caños de 16 pulgadas y una extensión de 427 kilómetros.

Además, la recuperación de esta traza resulta estratégica para mantener el crecimiento productivo de Vaca Muerta, y descomprimir la demanda sobre el transporte del Oleoducto del Valle (Oldelval) que conecta la cuenca neuquina con Puerto Rosales, en la zona de Bahía Blanca.

En su momento, la secretaria de Energía, Flavia Royon, dijo que la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (Otasa) es "una obra estratégica" debido a que muestra el valor de Vaca Muerta como "motor de crecimiento" y el sendero de desarrollo que está recorriendo la formación neuquina.

Los trabajos para rehabilitar el Oleoducto Trasandino incluyeron el mantenimiento sobre las plantas de bombeo de Puesto Hernández, Pampa de Tril y La Primavera y una exhaustiva verificación del estado de la integridad de la cañería para poder reanudar los envíos.