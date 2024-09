Los rectores y rectoras de las universidades nacionales, en compañía de los gremios de docentes y no docente, junto a la Federación Universitaria Argentina FUA (que representa a los miles de estudiantes de las universidades públicas argentinas), convocaron a una marcha federal para el próximo 2 de octubre. Todo esto sucede mientras se convoca a un nuevo paro universitario para este jueves 26 en la universidades de todo el país.

En diálogo con Canal 10 y Canal U del Multimedio SRT de la Universidad Nacional de Córdoba, las máximas autoridades universitarias de Argentina, presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), expresaron sus opiniones respecto de la actual situación de crisis presupuestaria que padecen las casas de altos estudios.

Durante el encuentro del CIN, Yamile Socolovsky, secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación de Docentes Universitarios (CONADU), dijo respecto de la ley de financiamiento universitario que “estamos en una situación que no se daba en la universidad desde hace más de 20 años que es la de tener trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de pobreza.”

Por su parte, Piera Fernández, Presidenta de la Federación Universitaria de Argentina dijo que “Esta es una ley que no pone en riesgo el equilibrio fiscal”, señaló y agregó “por un lado están destruyendo la excelencia académica de nuestras casas de estudio y al mismo tiempo, la situación de de gran angustia que produce, se ataca el otro pilar fundamental de la universidad pública argentina, que es su acceso irrestricto, están aplastando las becas nacionales Progresar a un monto de 35,000 pesos, con una retención del 20%, hasta que se rindan las materias.”

Fernández expresó además “hoy no nos alcanza para cubrir el transporte para ir todos los días a la universidad, no alcanza para cubrir el transporte, nunca nos ha tocado atravesar en la historia de la democracia una crisis semejante, con un aparato que permanentemente desprestigia a nuestra universidad. Está en la mano de toda la comunidad de Universitaria y de toda la sociedad Argentina, volver a darle un mensaje contundente al presidente de que la universidad pública argentina es un orgullo nacional y no vamos a permitir que la destruyan.”

A su turno, Ricardo Gelpi, Rector de la Universidad de Buenos Aires UBA, se preguntó: “si no hay universidades formen a la gente joven, a los muchachos, las chicas, que no investiguen... Qué clase de país vamos a tener...?!...me hago esa pregunta como rector y como ciudadano y repito, esto es muy tristes”, agregó.

Asimismo Gelpi se dirigió directamente al Gobierno Nacional, al decir en el encuentro del CIN “Instamos al presidente de la Nación a que recapacite y nos acompañe en esta apuesta a la educación. Le pedimos que no vete la Ley de Financiamiento Universitario. El veto es un veto al futuro", afirmó Gelpi en una carta que leyó este martes en el acto con la presencia de decanos y autoridades de todas las facultades.

Y agregó: “Han pasado más de 5 meses desde la última vez que nos convocamos en este mismo lugar en defensa de la salud, de la educación pública y la investigación científica. Lamentablemente, continuamos en la misma situación crítica y ante un panorama poco alentador, dada la falta de respuesta del Gobierno Nacional”.

"La situación de nuestro sistema universitario es cada vez más grave. Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país”, sostuvo el rector.

Sobre el plan de acción que continuará, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), informó que el miércoles 2 de octubre se llevará a cabo una nueva marcha federal para pedir por el refinanciamiento de las universidades y exigir que Milei no vete la ley aprobada por el Congreso.

La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el pasado 12 de septiembre. La iniciativa tuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención. La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI.

Al ser consultado por el Multimedio SRT de la UNC, Victor Moriñigo, Rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, dijo que “hemos vuelto al punto de partida después de 5 meses de la marcha del 23 de abril y la verdad que hay que contarle a la gente que es algo totalmente evitable, vía las conversaciones, buscar caminos, se convirtió en algo inevitable, que es volver a manifestarnos en una marcha, para poner en consideración de la gente que se está poniendo en juego la posibilidad de construir esperanza para todos nuestros jóvenes de tener un futuro mejor” y agregó que “la universidad no es más ni menos que eso, es un móvil que te lleva de donde estás y te deja en un lugar mejor, una oportunidad que muchos de los que están aquí, que ven la tele, que están en el canal, seguramente tuvieron la oportunidad de ir a una universidad y eso se está destruyendo de a poco y es lo que queremos que no suceda nunca más”, para destacar que “hoy la situación acuciante es el tema salarios que van en franco deterioro, durante todo el año en cifras de casi 50 puntos de retraso a nivel de aumento salarial y es una situación desesperante que ya no podemos ocultar más, por lo que el CIN, la FUA y todos los gremios están juntos de nuevo, pidiéndole a la gente que nos apoye el 2 de octubre en las marchas de todas las provincias y en la central de Buenos Aires”, convocó.

Por su parte, el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, vicepresidente del CIN, dijo que “si vemos el presupuesto del año que viene que prevé una inflación del 18%, no tiene absolutamente nada de incremento salarial para docentes y no docentes, o sea que estamos hablando quizás de llegar a 70 u 80% de retraso, lo cual es gravísimo, pero la solución está en esta ley, porque pasó por las dos cámaras en Diputados y Senadores y primero pedimos que el presidente no la vete, que la promulgue.”

Alpa también destacó que “el gobierno plantea con los valores de ahora del último mes, lo multiplica por la cantidad de meses, y eso es lo que envía al Congreso. Por lo tanto no tiene ninguna de las actualizaciones de las que estamos hablando, sin embargo, desde el CIN, tomando la base de la ley que fue tratada por Diputados y Senadores, tomó esa base de actualización, la base que siempre hemos planteado de un 85 15 entre gastos de funcionamiento, porque si no, cada vez está más reducido y también consideraba la inflación que estaba prevista en el presupuesto, por eso los números y la diferencia tan abismal entre el valor que llegó al Congreso como proyecto y el que habíamos aprobado en el último plenario.”

Luego Victor Moriñigo, Rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional expreso “contra todo pronóstico la relación personal con las autoridades de Educación es muy buena, muy fluida, nos mandamos mensajes constantemente, diría que hasta en privado nos dicen que nuestra visión del tema es correcta, aunque ellos chocan con una contestación que ya se ha hecho el eslogan de este gobierno que es que NO HAY PLATA, entonces la verdad que es una situación muy complicada, evidentemente, no tener Ministerio de Educación le ha quitado al Gobierno tener sentado en la mesa de ministros a una persona que tenga el mismo rango que el ministro de Economía y le diga mire CON LA EDUCACION NO, busquemos desde otro lugar, con la educación no porque es la única forma de salir de esta situación con la educación no porque incluso las empresas que pueden llegar a venir con inversiones, van a necesitar más capital humano, y son las universidades las que te lo proveer.”

Moriñigo además añadió que en su opinión “es muy difícil estar sentado en la mesa con un tema, cuando el Ministerio que representa a la Secretaría de Educación tiene otras cuestiones y otras urgencias, así que es como que ha habido distintas alternativas que han quedado truncas porque el Ministerio de Economía no han dado el okey para arreglar este tema totalmente evitable, en junio, en julio, en agosto, y la situación llegó a un punto de ya perder la paciencia e ir en búsqueda de la última herramienta de protesta y visibilización que existe, que no es de nuestro agrado porque a nosotros nos gusta mucho más estar en las aulas, en los laboratorios, generando políticas educativas, discutiendo para el interior de nuestras universidades, pero nos ponen en la situación de algo inédito que es la unidad entre los gremios, los rectores, la Federación Universitaria Argentina y los militantes estudiantiles.”

Por su parte, el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, vicepresidente del CIN, agregó que “lo primero que vamos a tener es la caída de la calidad que siempre en Argentina fuimos muy orgullosos de la calidad universitaria. Nuestra argentinidad es válida, tenemos un sistema universitario casi único en el mundo, con tenemos un 08 del PBI histórico, no ahora porque ahora estamos en la mitad, lo mismo casi que España donde están cobrando aranceles y sin embargo tenemos el doble de estudiantes y la calidad de nuestros chicos y chicas graduadas, de nuestros profesionales, se ve en el mundo, y entonces lo primero que vamos a tener es la pérdida de calidad de nuestros graduados y graduadas, porque nuestros investigadores ya se están yendo a Brasil o a otros lugares donde les dan la opción de poder seguir investigando, nuestros docentes están buscando opciones porque estos números que están debajo de la línea de la pobreza, son concretos.

El texto del comunicado del CIN

Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a través de un comunicado, advierten sobre el grave desfinanciamiento y la desjerarquización del sistema universitario y científico de nuestro país, que es permanentemente desacreditado por le Gobierno Nacional que encabeza el Presidente Javier Milei.

En la misiva, expresando por unanimidad la opinión de las autoridades de las universidades argentinas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) titula: “Para seguir siendo una nación, sí al financiamiento universitario”, y plantean la difícil situación que atraviesan las universidades y el sistema científico argentino, al tiempo que, junto a los gremios docentes, no docente y la Federación Universitaria Argentina (FUA), convocaron a una marcha federal para el próximo 2 de octubre.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa brindada por las autoridades universitarias en Buenos Aires, de la que participó el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Jhon Boretto.

“Con la preocupación por un contexto cada vez más difícil, ante la desconsideración y el hostigamiento que no cesan y frente a la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización que ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) levanta nuevamente su voz para reclamar respuestas y convoca a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino”, señala en un párrafo el comunicado.

Párrafo seguido advirtieron sobre la situación cada vez más difícil en las casas de estudios. “La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. Es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales y, con su trabajo diario permiten que las universidades funcionen, sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados. Más del 70 por ciento de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año”.

Y en el mismo sentido, se añade: “Al mismo tiempo que se amenaza con el veto, se eleva al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 que agrava aún más la situación. Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades”.

Al final, los rectores y rectoras expresaron “(…) con la convicción de que la educación es la respuesta a todos nuestros problemas y en un grito de auxilio para sostener la universidad que es orgullo de toda la Nación, pedimos: