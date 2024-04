El presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos desde este miércoles en lo que constituye su segunda visita al país norteamericano tras asumir la presidencia de la nación en diciembre.

El líder de la Libertad Avanza (LLA) aterrizó en Miami a las 8:40 de Argentina en la Ciudad de Miami. acompañado por su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, su pareja, Fátima Florez y el cineasta Santiago Oría quien está a cargo de su producción.

El mandatario argentino fue recibido por el embajador argentino, Guillermo Werthein, en el hotel donde se hospedará.

En la noche de ayer, Milei recibió la distinción "Embajadores Internacionales de la Luz" en medio de una cena organizada por la comunidad Jabad Lubavitch. La congregación ortodoxa judía tiene una sede en Nueva York que ya fue visitada por el presidente argentino en dos oportunidades.

Durante la ceremonia, que tuvo lugar en la Sinagoga "The Shul, Our Jewish Home" destacaron que este premio fue por “sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global”.

La distinción es otorgada a determinadas personalidades “honrando su inquebrantable dedicación a difundir libertad, esperanza y positividad ante la oscuridad”. Ya es la 43° vez que esta congregación hace este tipo de celebración.

Más reuniones

Durante la jornada de hoy, Milei tiene previsto reunirse con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

También realizará una exposición sobre su visión mundial en el Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon (FIU).

Reunión con Elon Mask

Sin embargo, uno de los encuentros más esperados por el lider de LLA es un encuentro con el empresario multimillonario, Elon Musk, previsto para este viernes.

Será el primer encuentro cara a cara entre Milei y Musk, por quien el mandatario argentino no oculta su admiración. Pese a que no se vieron personalmente, ambos han tenido señales mutuas de apoyo mediante redes sociales, especialmente X (ex Twitter), ahora propiedad de Musk y en la que Milei pasa varias horas al día y utiliza como principal medio para dar a conocer sus ideas y decisiones.

El viernes el Presidente fue invitado a la Fábrica Tesla Giga Texas en Austin. No se descarta que durante el encuentro pueda haber algún entendimiento entre ambos por la explotación de Litio en Argentina, algo por lo que el magnate mostró un profundo interés y que el presidente argentino estaría dispuesto a ceder a capitales extranjeros. Nuestro país posee uno de los principales reservorios de ese material necesario para la fabricación de baterías entre otros usos.