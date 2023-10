El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) José Luis Espert expresó hoy que respaldará al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje del 19 de noviembre, pero le pidió al libertario que se convierta "en un hombre de Estado" y deje de "dinamitar puentes".

Espert también cuestionó al exmandatario Mauricio Macri por su actitud ambigua durante la campaña electoral y le sugirió que se afilie al espacio del candidato libertario.

"Mi opción en este balotaje es Milei, pero se tiene que convertir en un hombre de Estado, en un estadista. Tiene que aunar voluntades, construir y dejar de dinamitar puentes. Tiene que militar el trabajo político, ya es un hombre de la casta", dijo Espert en diálogo con La Nación+.

Si bien el diputado de JxC y líder de Avanza Libertad -que se encuentra enemistado con el candidato ultra liberal desde hace más de un año- remarcó que "nunca votaría a un kirchnerista", sugirió que Milei debe "hacer acuerdos con todo el mundo para que su programa sea aceptado" ya que "no alcanza" con Macri y con la titular del PRO, Patricia Bullrich.

A su entender, Milei debe modificar una serie de posturas, como por ejemplo, "respetar a las minorías", a la "libertad de prensa y de culto y dejar de hacer propuestas que no existen en el planeta tierra".

"Hemos estado 6 meses perdiendo el tiempo discutiendo cosas que no vamos a poder hacer como dolarizar sin dólares. La Corte Suprema ya dijo que es inconstitucional. Señor Milei, respete la Constitución. No podemos hacer obra pública cero. No podemos no cobrar impuestos a las empresas que contaminan", agregó.

Espert criticó también la interna en JxC que, dijo, se fue "a las piñas" y terminó en "los brazos de la casta" de Macri.

"Hoy se termina haciendo una PASO opositora trucha y mal hecha, a las piñas, rompiendo JxC, para terminar de los brazos de la casta de Macri y Bullrich rompiendo el espacio opositor. Si el apoyo es incondicional a Bullrich y Milei, ¿para qué hicimos una PASO? ¿Por qué no se afilió Macri a LLA?", apuntó.

En otro orden, el diputado cuestionó los modos en que una parte de la coalición -Macri y Bullrich junto a un sector del PRO- llevó a cabo la alianza con Milei, al señalar que hubo partidos del frente que no formaron parte del debate.

"Tiene que salir esta cosa endogámica que es Bullrich y Macri. JxC es mucho más grande. Avanza Libertad no fue consultado, nosotros queremos participar. Estoy dispuesto a sentarme a conversar con Milei, pero quiero ser participe. ¿Por qué no hablar y convencer a la Coalición Cívica? Que ha hecho una defensa enorme. Los radicales también", resaltó.

Fuente: Télam