Los precandidatos que competirán el domingo 13 de agosto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se presentaron el sábado 24 de junio y así quedó definida la oferta electora que encontrarán los electores ese día.

Si bien algunos partidos y frentes lograron presentar una lista única, otros irán a internas. Es por eso que habrá 27 fórmulas y 15 alianzas, de las cuales 7 tendrán competencia de precandidatos.

En comparación con las fórmulas que se presentaron en 2015, para las elecciones generales se inscribieron 13 más. Todas deberán superar el piso del 1,5% de los votos válidos en las primarias para poder competir en las elecciones generales del 22 de octubre.

1-Los precandidatos de Unión por la Patria

Una de las cuestiones que más llamó la atención en el cierre de las alianzas fue que el Frente de Todos cambió su nombre y pasó a llamarse Unión por la Patria, sin que se haya modificado la conformación de sus integrantes.

Las fórmulas de Unión por la Patria son:

Sergio Massa - Agustín Rossi

Juan Grabois - Paula Abal Medina

2-Los precandidatos de Juntos por el Cambio

Por su parte, la coalición de Juntos por el Cambio decidió mantener su denominación en el cierre de listas. Sin embargo, se sumaron nuevos sectores al espacio opositor: el partido Avanza Libertad, de José Luis Espert; el GEN, de Margarita Stolbizer; y el dirigente Alberto Asseff.

Las fórmulas de Juntos por el Cambio son:

Patricia Bullrich - Luis Petri

Horacio Rodríguez Larreta - Gerardo Morales

3-Los precandidatos de La Libertad Avanza

Otra de las alianzas que fue aprobada por la Justicia fue La Libertad Avanza, que está formada por los partidos Demócrata (PD), Unión Celeste y Blanco (UCyB) y Renovador Federal (RF).

La fórmula de La Libertad Avanza es:

Javier Milei - Victoria Villarruel

4-Los precandidatos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U)

También se presentó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), una alianza de partidos de izquierda que nuclea al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la Izquierda Socialista, el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Las fórmulas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) son:

Myriam Bregman - Nicolás Del Caño

Gabriel Solano - Vilma Ripoll

5-Los precandidatos de Hacemos por Nuestro País

Una de las novedades para las próximas elecciones es la conformación de un frente denominado Hacemos por Nuestro País, integrado por el peronismo no kirchnerista de Córdoba, con Juan Schiaretti a la cabeza, y el Frente Hacer por el Progreso Social, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Autonomista.

La fórmula de Hacemos por Nuestro País es:

Juan Schiaretti - Florencio Randazzo

6-Los precandidatos de Liber.Ar

Está integrado por el partido homónimo y la agrupación política Unite por la Libertad y la Dignidad.

La fórmula de Liber.Ar es:

Pablo Gobbi - Julio Archet

7-Los precandidatos de la Unión del Centro Democrático (UceDe)

Luego de más de 30 años de ausencia en las urnas, la (UceDe) volverá a presentar una boleta con candidatos propios en las próximas elecciones.

La fórmula de la UceDe es:

Andrés Passamonti-Pamela Fernández

8-Los precandidatos de Principios y Valores

Principios y Valores es el frente que encabeza el dirigente peronista y exsecretario de Comercio Guillermo Moreno.

La fórmula de Principios y Valores es:

Guillermo Moreno - Leonardo Fabre

9-Los precandidatos de Nuevo MAS:

La agrupación de izquierda no tendrá competencia interna y lleva a Manuela Castañeira como precandidata para disputar un lugar en las presidenciales de octubre, algo que no prosperó en las elecciones legislativas de 2021 debido a que su precandidatura no logró superar el piso del 1,5 por ciento que imponían las primarias bonaerenses.

La fórmula de Nuevo MAS es:

Manuela Castañeira - Lucas Ruiz

10-Los precandidatos de Política Obrera

Por el partido que responde a Jorge Altamira se presenta el exlegislador porteño Marcelo Ramal.

La fórmula de Política Obrera es:

Marcelo Ramal - Patricia Urones

11-Los precandidatos de Libres del Sur

El partido lleva al dirigente neuquino Jesús Escobar como precandidato.

La fórmula de Libres del Sur es:

Jesús Escobar - Marianella Lezama Hid

12-Los precandidatos de DEMOS

El espacio político, que se autodefine como “guiado por un liberalismo racional”, irá a una interna para definir quiénes serán los candidatos de octubre.

Las fórmulas de DEMOS son:

Nazareno Etchepare - Fernando Lorenzo

Julio Bárbaro - Ramona Pucheta

13-Los precandidatos de Movimiento de Izquierda Juventud y Dignidad

El partido fundado por el dirigente piquetero Raúl Castells se presenta con dos listas en las PASO.

Las fórmulas de Movimiento de Izquierda Juventud y Dignidad son:

Raúl Castells - Adriana Reinoso

Santiago Cúneo - Gustavo Barranco

14-Los precandidatos de Paz, Democracia y Soberanía

La coalición, de la cual participan diversos espacios políticos como Social 21 La Tendencia, el Partido Humanista, Unidos por el Sur, Manifiesto Argentino y Consenso Popular, lleva una lista de unidad para las PASO.

La fórmula de Paz, Democracia y Soberanía es:

Mempo Giardinelli - Bárbara Solemou

15-Los precandidatos de Frente Patriota Federal

El partido nacionalista lleva como precandidato a presidente a César Biondini, hijo del Alejandro Biondini, quien es el fundador del espacio.

La fórmula de Frente Patriota Federal es:

César Biondini - María Eugenia Avendaño

Con información de electoral.gob.ar y La Nación