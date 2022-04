Netflix anunció todos los estrenos que tendrá a partir de mayo en su programación. Llega la temporada 5 de "El marginal", "¿Quién mató a Sara?" en su temporada 3, "Are You The One?: El match perfecto", temporada 6.



También, las películas "El arma del engaño" e "Instinto peligroso". Además, se verá el documental "El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas".

Series

1 de mayo

Are You The One?: El match perfecto - Temporada 6

4 de mayo

El marginal: Temporada 5

The Circle: EE. UU. - Temporada 4, episodios semanales



5 de mayo

Hermanas de sangre

El Pentavirato

6 de mayo

Bienvenidos a Edén

El sonido de la magia

10 de mayo

Workin’ Moms: Temporada 6

11 de mayo

42 días en la oscuridad

13 de mayo

El abogado del Lincoln

Bling Empire

Nuevas alturas

18 de mayo

¿Quién mató a Sara?: Temporada 3

Amor en el espectro: EE.UU.

19 de mayo

Insiders

20 de mayo

Love, Death & Robots

Entrevías

25 de mayo

Somebody Feed Phil



27 de mayo

Stranger Things: Temporada 4

Películas



1 de mayo

21: Blackjack

Te juro que yo no fui

2 de mayo

Cruzando la línea

4 de mayo

Cuarentones

6 de mayo

Marmaduke

Incompatibles 2

11 de mayo

El arma del engaño

13 de mayo

El año de mi graduación

16 de mayo

Servidor del pueblo 2

18 de mayo

The Perfect Family

Instinto peligroso

19 de mayo

Un maridaje perfecto

20 de mayo

Jackass 4.5

A la mierda el amor... otra vez

23 de mayo

Que tengas buen viaje

24 de mayo

Una voz contra el poder

25 de mayo

El colgante de Isla Larva

29 de mayo

La batalla de Kamdesh

Documentales y programas especiales

4 de mayo

Accidente nuclear

5 de mayo

Animales bebés

11 de mayo

Nuestro padre

18 de mayo

Ciberinfierno: La investigación que destapó el horror

19 de mayo

La palabra con G según Adam Conover

El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas

Niños y familia

1 de mayo

Barbie in Rock ‘N Royals

Monster High: Monstruo York

Barbie en una aventura de sirenas 2

Barbie y las zapatillas mágicas

Barbie - El secreto de las hadas



2 de mayo

Octonautas: Misión en la Tierra - Temporada 2

18 de mayo

Sailor Moon S

19 de mayo

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna (19/5/2022)



26 de mayo

My Little Pony: Deja tu marca

30 de mayo

Un mar de amor

Anime



16 de mayo

Vampire in the Garden

22 de mayo

One Piece: Nuevos Episodios

Games

Townsmen - A Kingdom Rebuilt (Próximamente)

Dragon Up (Próximamente)

Moonlighter (Próximamente)

Exploding Kittens - The Game (Próximamente)