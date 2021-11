Luego de la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de suspender el pago en cuotas con tarjeta de crédito de viajes al exterior y otros servicios turísticos, desde el Gobierno Nacional admiten que tienen en estudio "medidas supletorias" que permitan esas compras, como sería "la aplicación de tasas de interés".

Así lo reconoció el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández al señalar que "están estudiando en este momento como suplir la decisión de esta característica, que es absolutamente antipática y encontrar alternativas que sean supletorias de lo que venía sucediendo hasta este momento”.

En esa dirección, el funcionario opinó en diálogo con el canal C5N que “podría haberse dejado el mismo sistema, pagando con intereses, entonces no sería el pueblo argentino el que subvencione los pagos para aquellos que necesiten viajar” y agregó que “se resolvería de una forma más corta, aplicando una tasa de interés es una forma de resolver la situación en la que nos encontramos y no es tan agresiva para con los que necesitan para poder viajar”.

Cabe recordar que la decisión tomada por la autoridad monetaria del país, fue comunicada la semana pasada en función de no seguir afectando las reservas por ese tipo de compras, en un momento de escasez de divisas necesarias, entre otras cosas, para que las pymes puedan acceder a la adquisición de bienes de capital importados, para aumentar la producción y con el objetivo de evitar una devaluación, que afectaría a toda la economía pero mucho más a los sectores vulnerables.

En lo referido a la compra en cuotas de viajes al exterior y otros servicios turísticos, el consumidor paga en pesos y en cuotas fijas los gastos en dólares con tarjeta de crédito, mientras el Banco Central entrega esos dólares al vendedor del servicio. Como esos pagos se estructuran en cuotas, esos pesos se van liquidando cada mes de la cuenta del cliente, pero el Banco Central entrega los dólares en el primer vencimiento a la empresa (agencia de viajes, por caso) que vendió el producto o el servicio.

Esas firmas entregan pesos al Central, que son los pesos que recibirá de la cuenta del consumidor. En última instancia, sólo el Banco Central pierde dólares. Por otra parte, como la financiación se hace en cuotas fijas y con un escenario de inflación anual en torno al 50 por ciento, se convierte en un subsidio a un sector de la población en el marco de la escasez de divisas.

Finalmente, Aníbal Fernández expresó que no es agresivo "con el que quiere viajar; si quiere viajar y lo puede hacer, y había una forma acomodada para poder comprarlo, tonto sería que no lo hiciera”. No obstante, advirtió que “no puede ser que todo el pueblo argentino pague o subvencione este tipo de compras en contra del resto”, cuando no hay divisas suficientes.