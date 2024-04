Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual y violencia de género contra la modelo, será juzgado por Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana, en la modalidad de juicio por jurados. Contardi llegará al estrado acusado por abuso sexual con acceso carnal y por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

No obstante, todavía no hay una fecha definida para el inicio del juicio.

Luego de años de lucha pidiendo justicia, la también conductora dijo que “si no hubiese tenido un trabajo que me hizo conocida, no estaría viva”.

El terrible caso contó con un informe clave, realizado por el reconocido perito psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien asistió a la víctima como paciente. Su testimonio será fundamental debido a que constató los daños psíquicos que prevalecieron como estigma del padecimiento que habría atravesado Julieta durante la relación, según publica Infobae.

La modelo y Contardi se conocieron en el año 2000 y estuvieron juntos hasta 2004. En 2008 volvieron y se casaron en 2011. Tuvieron a Mateo y Rocco, sus hijos.

Después de estar juntos 10 años, en 2019, Prandi y Contardi se separaron, en medio de un escándalo.

Tiempo después modelo y conductora, denunció a su exmarido por violencia física, psicológica y abuso sexual. Él también la denunció por violencia doméstica, pero la causa fue desestimada.

Actualmente Julieta vive con sus hijos y el victimario tiene una restricción que le impide acercarse. Los hijos tampoco tienen contacto con su padre porque según el expediente judicial, los niños no quieren verlo.

Luego de pasar una verdadera pesadilla, tanto por la violencia en su contra como por la lentitud de la Justicia, finalmente se confirmó que Contardi irá a juicio oral y público con jurados populares por la causa de abuso sexual y amenazas y se designó el tribunal que lo juzgará. Sólo queda establecer la fecha del inicio de las audiencias.