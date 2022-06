El presidente de Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), Gabriel Bornoroni, sostuvo que en quince días podría mejorar la situación generada por la falta de gasoil en todo el país.

No obstante, el dirigente señaló que se trata de un "parche", y no de una solución al complicado momento que atraviesa Argentina por la escasez de dicho combustible en plena cosecha.

En diálogo con Canal 10, Bornoroni indicó que la situación mejorará en dos semanas por dos cuestiones: en primer lugar porque se aumentó el corte de biodiésel, que pasó del 5 al 12,5%, algo que está llegando a las estaciones de servicio, y en segundo término, arribaron 3 barcos con diesel importado.

"Dentro de diez o quince días vamos a tener una pequeña normalidad que hay que seguir trabajando (se refiere a la Secretaría de Energía) para que no volvamos a tener el problema de desabastecimiento que lo venimos padeciendo desde diciembre", señaló Bornoroni, remarcando que se llegó al punto de conflictos en la calle.

El empresario señaló que desde la entidad habían advertido al gobierno nacional que iba a haber faltante de gasoil en octubre del año pasado, y sostuvo que "nosotros le enviamos una nota al presidente Alberto Fernández, al jefe de Gabinete, al ministro, y también a la Secretaría de Energía. Nos atendieron los mandos medios de la Secretaría de Energía y nos dijeron ellos habían hablado con las compañías petroleras y que no iba a haber problemas de desabastecimiento y que sí iba a haber un cuello de botella pero que iba a ser muy pequeño", contó Bornoroni.

En ese marco, sostuvo que no entiende por qué no se le dio la importancia que tenía a la información, remarcando que "las consecuencias las estamos viviendo todos los argentinos. No tener un plan, tener imprevisibilidad para esto porque en definitiva si nosotros nos volvemos a preguntar si después de los 15 días que esté solucionado qué sigue para adelante?", se preguntó el empresario.

Por otro lado, Bornoroni aclaró que no son los estacioneros los que están cobrando un sobreprecio en el gasoil, sino que es el costo al que lo cobra el mayorista. "Todo esto pasa cuando no hay una política energética clara de parte del gobierno nacional. No hay un plan ni una política de gobierno clara con respecto a la energía", reiteró.

