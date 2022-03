Desde principios de marzos se puede encontrar en el sitio de la Suprema Corte de Justicia de México el documento que lleva por título "Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de Justicia" (de manera libre y gratuita en este link). Quien coordinó el trabajo fue Federico Arena, científico del CONICET, abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y doctorado en Filosofía del Derecho en Génova, que fue convocado por el máximo tribunal mexicano a dar una conferencia sobre la temática que luego derivó en una invitación de la Escuela de Formación Judicial de México y de la Dirección de DDHH a compilar este manual, en el que participan también otros investigadores y especialistas.

En diálogo con Cba24n, Arena contó que la idea de estudiar esta temática específica surgió en 2014, cuando daba clases en Italia: "Dimos una maestría sobre Teoría de la Justicia y usamos un libro que se llama 'Perfiles, probabilidades y estereotipos', de Frederick Schauer. Empecé a leer sentencias o decisiones judiciales y advertí que había un trabajo teórico para hacer porque el abordaje no era lo suficientemente claro".

"Buena parte de los estereotipos son generalizaciones, afirmaciones acerca de los rasgos que en general tienen ciertos grupos sociales. Esos enunciados tienen la pretensión de generalizar. Apoyarnos en los estereotipos para tratar con una persona es dejar de lado su individualidad. Hay que identificar los rasgos individuales", afirma Arena.

Para el investigador, hay personas que pueden ver "su vida y sus derechos afectados por un estereotipo" por carencias vinculadas a la formación de los agentes judiciales ya que "uno de los problemas que tienen los estereotipos es que las personas que imparten justicia no tienen claro qué hacer para combatirlos". Por otra parte, Arena asegura que también existe la posibilidad "de no advertir los estereotipos que inciden sobre nuestro pensamiento". "Eso le puede pasar a cualquiera, incluso a las personas que imparten justicia", completa.

Clases de estereotipos

Los estereotipos a los que refiere el manual son muy variados. Muchas veces y en casos muy mediáticos, se pone el acento en los estereotipos de género, pero Arena menciona otros: "También tiene que ver con discapacidades, edades, procedencias, etc. Esos estereotipos inciden igual que los estereotipos de género. Muchas defensoras de la batalla contra los estereotipos sostienen que es necesaria esa ampliación". De todos modos, resalta que fueron las luchas contra los estereotipos de género las que hicieron avanzar esta mirada, ya que "son feministas las que en Estados Unidos en los '80 hicieron avanzar causas donde se señalaba que había por detrás discriminación por estereotipos de género" y que "se debe a batallas feministas que se haya puesto la atención en este tema".

Los estereotipos están presentes en todos los fueros: "La preponderancia de estereotipos de género aparece en el ámbito penal o en el ámbito probatorio, en el modo en el que los jueces analizan las pruebas presentadas". Así, esa mirada influye en cómo se lee el testimonio de una mujer en casos de abuso o violencia sexual, por ejemplo, cuando muchas veces esa declaración es la prueba preponderante. Pero Arena señala que "hay ejemplos en el fuero laboral acerca de cómo se estima la edad útil de un trabajador, a partir de qué edad se asume que no tienen pretensión o capacidad de trabajar".

La situación en Argentina y en Córdoba

En un país como la Argentina, donde la Justicia está puesta en discusión -especialmente en los últimos años- no solo por sus intervenciones políticas sino también por la mirada utilizada en muchas de sus sentencias más mediáticas, el tema del manual se ubica en el centro de la escena.

Para el abogado formado en la UNC, "si pensamos en la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina todavía no impactó la elaboración teórica sobre estereotipos", ya que "son pocas las sentencias de la Corte donde aparece esa palabra y se aborda desde esta perspectiva". "Eso no quiere decir que la CSJN no haya resuelto casos que involucraban estereotipos, solo que no uso esa palabra esa sentencia", agrega.

Arena manifiesta que en Córdoba la situación es distinta: "El Tribunal Superior de Justicia ha empezado a incorporar este discurso en contra de los estereotipos".

Los 'remedios' contra los estereotipos

El manual no solo describe la influencia de los estereotipos en las personas encargadas de impartir justicia sino que propone lo que Arena llama "remedios" para combatir ese fenómeno. "Los remedios tienen una parte de formación. Un poco a eso apunta el manual, a ser usado en capacitaciones", comenta el investigador, que forma parte desde CONICET del programa Ciencia y Justicia, que busca tender puentes entre ambos ámbitos. Desde México ya llegó la convocatoria para aplicar el manual en formación.

"Por remedios también entendemos remedios jurídicos. Si una persona que tiene que decidir sobre un caso detecta que hay estereotipos, ¿qué herramientas tiene para combatirlos? Un remedio relacionado al testimonio de la víctima es construir una teoría que establezca pautas mínimas para tener por verdadero el testimonio de una persona. O remedios tendientes a combatir estereotipos en el ámbito laboral", explica Arena.