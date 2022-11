El presidente Alberto Fernández sostuvo que el Gobierno "ha entendido" que el feminismo "es una identidad" y "lo único que ha hecho es sumarse a los reclamos de igualdad", y pidió "seguir trabajando más que nunca" en esa dirección ante la irrupción de "discursos de derecha que nos quieren hacer retroceder".

Fernández se expresó en estos términos al encabezar junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, la inauguración de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y ONU Mujeres, que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro.

En su discurso, el mandatario afirmó que el Gobierno "ha entendido que el feminismo es una identidad y lo único que ha hecho es sumarse a los reclamos de igualdad de oganizaciones de mujeres, travestis, trans, que luchan por sus derechos, por sus deseos, y que venían demandando", y remarcó que "la lógica de dar igualdad es dar felicidad".

Fernández manifestó que "el feminismo lo que hizo fue impulsar esa transformación para que, de una vez por todas, la igualdad se convierta en una realidad" y abogó por "garantizar que los derechos son iguales para todos, todas y todes", y "sean parte de una sociedad que las contenga, no que las expulse, no que las discrimine, no que las someta a un trato que nos sea igualitario".

En esa línea, el jefe de Estado pidió "seguir trabajando más que nunca" por la "igualdad" ante la irrupción de "discursos de derecha que nos quieren hacer retroceder en los avances que el mundo ha dado en pos de la igualdad".

Así, cuestionó el "retroceso" que implica el fallo de junio último de la Corte Suprema de Estados Unidos que estableció que al aborto es "una discusión de cada Estado".

"Ese antecedente es un dato que marca el retroceso que puede darse en el mundo si la lógica conservadora, el conservadurismo y la derecha finalmente se terminan imponiendo", advirtió.

Para el mandatario, "los que hacemos política y queremos ser gobernantes, los que somos gobernantes, tenemos una aspiración central: lograr la felicidad de la gente".

"Nada hay más lindo que trabajar por la igualdad", dijo Fernández, y prosiguió: "La igualdad es maravillosa, porque permite que todos estemos regidos por las misma vara, con las mismas obligaciones y los mismos derechos, y que todos seamos reconocidos por lo que somos y hacemos, y no seamos diferenciados por el género o la condición sexual".

Recordó, asimismo, que "los cambios en la Argentina empezaron hace mucho tiempo" y enumeró "el matrimonio igualitario, la identidad de género, leyes que verdaderamente transformaron nuestra sociedad".

"Dimos pasos durante esta gestión, la marea verde fue muy impresionante", señaló el jefe de Estado y provocó aplausos en el auditorio, mientras que señaló que si tiene "alguna tranquilidad" es "haber impulsado desde el Gobierno la ley del Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", para que todas las mujeres que lo deseen "puedan acceder a una interrupción segura de su embarazo y no exponerlas a situaciones de desigualdad".

El Presidente planteó que "cuando uno mira los resultados y vemos el modo en que han decrecido los problemas de afectación de la salud o muertes, nos damos cuenta cómo castigamos a las mujeres durante años, sometiéndolas a la idea de que la interrupción voluntaria del embarazo debía ser castigada penalmente".

"Junto con eso hicimos muchas cosas más, nos ocupamos de garantizar un cupo trans para que pudieran trabajar en la administración pública", refirió y destacó que se "hay cerca de 500 personas trans trabajando".

En ese contexto, remarcó que "nos ocupamos de terminar con la documentación binaria", que planteaba definir "ante el Estado si éramos hombres o mujeres", cuando "debemos tratar del mismo modo a la persona por su condición de tal".

"Esto nos exige una profunda reflexión y transformación cultural, y definí que en mi Gobierno iba a haber Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que solo se ocupara de este tema para poder educar a la sociedad en una nueva realidad", agregó el mandatario.

En ese sentido, Fernández remarcó además que ese ministerio busca garantizar una "igualdad que no discrimine por la condición o por el género", para que "todos puedan acceder a los mismos derechos".

"¿Hemos logrados todo lo que queríamos?. Definitivamente, no. Todavía somos conscientes de que a la hora de ser remunerada en su trabajo, la mujer está peor remunerada que un hombre", admitió.

Previo a la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, más de cien parlamentarias de 19 países europeos y latinoamericanos participaron del primer Foro Parlamentario, que culminó con una declaración conjunta en la que se instó a los Estados a impulsar políticas y sistemas integrales de cuidados para dar respuesta a las desigualdades que recaen sobre las mujeres y diversidades.