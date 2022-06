El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes la presentación del proyecto de "renta inesperada", elaborado para que paguen una alícuota aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias a partir del aumento de los precios internacionales derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Una sociedad es una sociedad donde todos ganan, cuando algunos ganan mucho y millones se empobrecen eso no es una sociedad, se parece más a una estafa. Y no hemos venido acá para convalidad estafas sino para equilibrar desigualdades", expresó el mandatario en el salón Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

El anuncio llegó después que el Presidente le pidiera la renuncia al ministro de producción Matías Kulfas, por acusar al kirchnerismo de armar una licitación a medida de Techint en el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner, y del reencuentro público con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el marco de la ceremonia Fernández estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien precisó el alcance de la medida.

El titular de Hacienda dijo que se cobrará un 15% adicional sobre el Impuesto a las Ganancias de las sociedades de capital.

Guzmán citó como ejemplos las discusiones que existen en Italia y en el Reino Unido sobre la aplicación de medidas similares en torno a "ganancias inesperadas". Además dijo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) definió como ganancia no rutinaria "situaciones en las cuales el margen de ganancia no operativo supera el 10%".

El ministro de Economía dijo que los criterios para definir la ganancia extraordinarias serán que la ganancia neta imponible supere a los mil millones de pesos y que el margen de ganancia no operativo sea superior al 10%.

"Decir me opongo a cualquier acción necesaria para que una sociedad no sufra más desigualdad sean cuales sean las circunstancias que imperen es perverso y no nos representa", afirmó Guzmán en un anticipo de lo que será la discusión en el Congreso.