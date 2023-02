Miguel Ángel Pichetto, dirigente del Peronismo Republicano, dijo este viernes en diálogo con La Nación + que el Ministerio de la Mujer ”está en manos de una chica que es lesbiana, pero si es ministerio de la mujer, podrían haber puesto una mujer".

El ex senador expresó la frase en el marco de una serie de críticas porque la cartera que conduce Ayelén Mazzina no se expidió sobre el caso de Lucio Dupuy. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad no tardó en contestarle a través de las redes sociales.

“Soy mujer, lesbiana, feminista y Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y lo invito a Pichetto a hablar de ESI cuando se sienta preparado", publicó Mazzina en sus redes sociales.

Este sábado, el presidente Alberto Fernández defendió el trabajo de la ministra y publicó en sus redes sociales: “Orgulloso Ayelén Mazzina del trabajo que estás haciendo. Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad”.

Y añadió: “Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad. Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García”.