En cada palabra se tiene que cuidar para preservar "la investidura presidencial" pero no duda en dar a conocer la bronca por la que Javier Milei use el nombre de su tío y pentabuelo Juan Bautista Alberdi.

Gastón Alberdi ocupó el lugar 11 de la lista de La Libertad Avanza de candidatos a diputados nacionales por Ciudad de Buenos Aires en 2021. Sí, en aquella elección que le permitió al actual Presidente ser parte de "la casta" que profesa combatir.

"Me buscaron en octubre de 2020 dos célebres economistas, Fausto Spotorno y Manuel Adorni, para que le diera una vestimenta y andamiaje liberal a La Libertad Avanza, pero después de los comicios me alejé, porque todo se desvirtuó y me pidió que bajara dos listas federales que habíamos presentado en Córdoba y La Rioja. Después me dijo 'Hay una fiila de gente esperando para chuparmela", sentenció.

Entrevistado por el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, apuntó a fechas y preceptos asociados a la libertad, además de la profecía de la muerte de la víbora de Benjamín Solari Parravicini, para asegurar que "Milei se va en mayo".

Recuerda que el hoy mandatario lo primero que le dijo fue que "el 1, Dios nuestro señor y Conan, me dijeron que tengo la misión de llegar a ser Presidente en 2023" y habló de "Karina Lannister", en referencia a los hermanos "enamorados" de la serie Games of Thrones para referirse a la secretaria general de Presidencia.

"Argentina está viviendo una tragedia, con un modelo de 1810. Se maneja en cuestiones que no tienen nada de liberal. Mi tío Juan Bautista se estaría revolcando en su tumba, está usurpando su nombre y las ideas de la libertad", concluyó.