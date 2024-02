Sigue subiendo la temperatura en el conflicto de Javier Milei con los gobernadores por la quita deliberada de fondos, en lo que parece ser la trastienda de la frase dicha por el presidente en una reunión de gabinete respecto a sus intensiones para con los habitantes del interior del país, la famosa: “Los voy a fundir a todos”.

En este caso, luego de la amenaza de la provincia de Chubut de parar la producción de gas y petróleo, por la quita de fondos coparticipables por un valor de 13.500 millones de pesos, llegó la respuesta de Presidencia.

En un comunicado trató a la advertencia de “carácter chavista” y le disparó a Ignacio Torres, gobernador de Chubut: “Hágase cargo de las consecuencias”. Torres puso el miércoles como fecha límite para recibir el dinero de Nación.

Ahora, en un nuevo round, Torres respondió ante una tribuna de periodistas ligados a Milei y a Mauricio Macri que no cree "que la política se vea por Twiter. No me interesa el escrache de los troll, no me interesan estas frases hechas, revanchistas, tribuneras.

“A mi me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y lo voy a hacer”, aclaró.

En el mismo tono, revalidó su postura. “Me voy a hacer cargo de las consecuencias legales, que me denuncien, que me manden Gendarmería, que me metan preso. No me interesa”, expresó Torres.