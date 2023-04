El Gobierno Nacional presentó el Plan Reconstruir Salud, con una inversión de 44 mil millones de pesos para la compra de ambulancias, equipamiento médico de alta tecnología y computadoras, como así también la construcción de 26 depósitos provinciales de vacunas con cámaras frigoríficas y de 32 nodos de Cuidados en Red, para todas las provincias argentinas.

En el caso de la provincia de Córdoba, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, ya entregó en el mes de enero, 15 de las 19 ambulancias comprometidas para el distrito, acto en el que estuvo acompañada por su par provincial, Gabriela Barbás.

El presidente Alberto Fernández resaltó que el Estado está cumpliendo “su deber indispensable, de distribuir salud en cada rincón de la Argentina”. El mandatario remarcó: “digo estas cosas en tiempos en que vuelve a oirse una prédica que dice `no, el Estado no está para estas cosas, esto hay que dejárselo al sector privado”.

“Hay un deber ético de darle salud a los argentinos y argentinas”, señaló, al tiempo que criticó al gobierno de Macri al señalar que no había ministerio de Salud. “No estuvieron cuando manejaron el Estado ni para lo mínimo indispensable”, aseveró.

En qué consiste el Plan Reconstruir Salud

De acuerdo al comunicado oficial, el Plan Reconstruir Salud tiene una concepción federal, que busca brindar herramientas concretas a todas las jurisdicciones para potenciar y fortalecer la respuesta del sistema de salud con equipamiento de calidad, ampliando el acceso a la salud de toda la población y generando una mayor equidad.

-La entrega de equipamiento incluye: 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 103 ecógrafos Doppler Color institucional para exámenes cardiovasculares, además de 10.000 PC All in One y 700 Notebooks.

-344 ambulancias, de las cuales 189 son de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4x4.

-Construcción de 26 depósitos provinciales de vacunas (6 están terminados y el resto en marcha), equipados con cámaras frigorífica y la puesta en marcha de 32 nodos de Cuidado en Red.

-Del monto total, 35.546 millones de pesos se destinan a equipamiento sanitario y vehículos.

-9.287 millones a infraestructura sanitaria.

-A través de la Red Federal de Bioimágenes se incorpora equipamiento de calidad junto con sistemas de digitalización, que permitan compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con el paciente, optimizando tiempos, costos y la calidad de atención.