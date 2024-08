El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, aseguró este martes que el Gobierno del Presidente Javier Milei “repudia el escandaloso aumento de dietas que convinieron los Senadores de la Nación” por el cual pasaron a cobrar 9 millones de pesos, al tiempo que aseguró que espera “que de manera inmediata den marcha atrás con esta inmoralidad”.

En su habitual conferencia de prensa, Adorni aseguró que la Cámara Alta “este año, ha sesionado seis veces” mientras que “su salario ha crecido 300%” y sostuvo que como representantes del pueblo “deberían sentirse avergonzados”. Remarcó que, en contraposición, los sueldos de los funcionarios del Poder Ejecutivo, desde Subsecretarios hasta el Presidente de la Nación, “se encuentran congelados desde el 10 de diciembre”.

Por otro lado, el Vocero Presidencial aseguró que en el Gobierno Nacional “condena también el afán recaudatorio de algunas intendencias de la Provincia de Buenos Aires”, y puso como caso paradigmático de “la voracidad fiscal” al cobro de la tasa vial sobre los combustibles, ya que genera “una doble imposición que va en contra de la Constitución, y por lo tanto es, lisa y llanamente, un robo”.

Adorni detalló que “en total, los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires pagan 155 tributos, de los cuales 84 son municipales”, lo que marca que “la vieja política sigue recaudando a costa del esfuerzo de los contribuyentes”, y que “no comprenden” que los argentinos “fueron claros con su voto” al pedir que “el peso del Estado en la economía debe ser cada vez menor”.

Además, el Vocero destacó que en las últimas semanas la Bolsa porteña tuvo un “buen rendimiento” al acumular 20% de incremento en dólares, y que “este mes se profundizó la acumulación de reservas del Banco Central que sólo en el día de ayer “adquirió 88 millones de dólares”, al tiempo que JP Morgan indicó que “a raíz de las buenas expectativas económicas Argentina podría ser reclasificada para el año que viene” como “mercado emergente”.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

“En las últimas semanas tuvimos un buen rendimiento en la Bolsa porteña, acumuló un 20% de incremento en dólares. Las acciones de las empresas más importantes de Argentina siguen mostrando buenos rendimientos”.

“Este mes se profundizó la acumulación de reservas por parte del BRCA. Solo en el día de ayer se compraron 88 millones de dólares, operación que permitió alcanzar 27.511 millones de dólares en reservas”.

“Destacar la proyección de la JP Morgan, el banco más importante de los Estados Unidos, donde indica que a raíz de las buenas expectativas económicas Argentina podría ser reclasificada para el año que viene. Esto nos va a permitir estar en la categoría de mercado emergente”.

“Desde el 10 de diciembre estamos transformando a la Argentina en un país serio, con previsibilidad y con futuro. Como siempre decimos, el camino hacia el primer mundo es con más mercado y con más capitalismo”.

“El gobierno del presidente Milei repudia el escandaloso aumento de dietas que convinieron los senadores de la Nación. Entendemos que el rechazo que estamos haciendo es transversal a toda la sociedad y esperamos que de manera inmediata den marcha atrás con esta inmoralidad”.

“La Cámara Alta, este año, ha sesionado seis veces y su salario ha crecido 300%. En términos de productividad son seguramente las personas mejores pagas del país. En contraposición, los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre”.

El sueldo de la vicepresidente está congelado de acuerdo a lo que rige para sueldos del Ejecutivo. Después, si la doctora Villarruel podía haber o no hablado con los 72 senadores con quien convive todos los días de su vida, es un tema que le tienen que preguntar a ella, a ver por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo. Es un tema que corre por cuenta del Poder Legislativo.

“Para el Presidente va a ser siempre un horror la distancia que existe entre los sueldos de los senadores, los sueldos de los diputados y el sueldo del resto de los ciudadanos en la República Argentina. Me parece que no hay un hecho puntual que haya molestado más.”

“Esto no es una cuestión de partidos, esto es una cuestión de ideas. Está en contra de las ideas de la libertad. El enojo del Presidente es para con todo el que vaya en contra. Nos tiene que parecer una barbaridad que senadores que se juntaron 6 veces durante este año, lleven su sueldo de 7 a 9 millones de pesos con la mitad de la Argentina pobre y un montón de gente que no tiene para comer.”

(Sobre Paoltroni) “Cualquier persona que pertenezca en este momento a nuestro espacio puede opinar lo que se le antoje. Es una opinión del senador y está muy bien que se exprese libremente. Veremos cómo se van sucediendo los hechos allí en el Poder Legislativo, en el Congreso. Sueldo no le falta".

“El Gobierno Nacional condena también el afán recaudatorio de algunas intendencias de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los casos más paradigmáticos es el cobro de tributos como la tasa vial sobre los combustibles. En total los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires pagan 155 tributos, de los cuales 84 son municipales”.

“Los argentinos fueron claros con su voto. El peso del Estado en la economía debe ser cada vez menor. Se ve que algunos no lo comprenden o no lo quieren comprender”.

(Sobre el pliego de Lijo) “Votará cada uno lo que crea conveniente. Nosotros no pactamos con kirchneristas. No lo hicimos, no lo hacemos y no lo haremos jamás porque son los que destruyeron el país”. El trágico momento que ha habido en la Argentina ha sido responsabilidad en gran parte del kirchnerismo”.