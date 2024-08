La causa del Hospital Materno Neonatal que conmovió y conmueve a toda la provincia transita dos años con un juicio en proceso.

Hubo cinco fallecidos ese centro de salud durante 2022 por los cuales hay 11 imputados, entre ellos el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo y la enfermera Brenda Agüero.

En mayo pasado el juez de Control Juan Manuel Fernández López confirmó la elevación a juicio de la causa.

La investigación a cargo del fiscal Raúl Garzón sostiene que la enfermera causó los homicidios mediante la inoculación de potasio a los recién nacidos. La imputación es por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”.

“Entre oposición y apelación llevamos ocho o nueve meses, tiempo suficiente para que se pueda sortear la Cámara y poder comenzar con la previa del juicio”, dijo Juan Manuel Riveros, abogado defensor de Agüero.

El letrado informó, en un móvil de Canal 10, que los que han apelado son los funcionarios, salvo uno, lo que provoca demora y “perjudica a nuestra clienta que hace dos años que está detenida”.

“Estamos seguros de la inocencia de nuestra clienta (Brenda Agüero) y que la prueba no alcanza para una condena, porque no hay pruebas, solo indicios que no son suficientes”, concluyó.

Las acusaciones contra exfuncionarios que trabajaban dentro del Neonatal incluyen a la exdirectora del hospital, Liliana Asís, a la exvicedirectora, Claudia Ringelheim, al exvicedirector de Gestión Hospitalaria Alejandro Escudero Salama, a la exjefa de Neonatología Marta Gómez, a la exjefa de Enfermería Blanca Alicia Ariza, y a las médicas Adriana Morales y María Alejandra Luján.

La cadena de encubrimiento que trazó Garzón asciende por la estructura del Ministerio de Salud con las imputaciones del exministro de Salud provincial Diego Cardozo, el exsecretario de Legales, Alejandro Gauto, y el exsecretario de Salud Pablo Carvajal.