Luego de la confirmación por parte del vocero del Gobierno Nacional, MAnuel Adorni, de que se suspenderá la pauta publicitaria oficial por un año en el marco de una serie de recortes de gastos del Estado, el dirigente social y ex precandidato presidencial de UxP, Juan Grabois, se manifestó a favor de la medida y recordó que había sido una promesa de su espacio en la campaña hacia las PASO.

A través de su cuenta de X, Grabois posteó: “Ojala hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto, bancar a los medios comunitarios y sostener con REPRO los puestos de trabajo en PyME”.

Luego, continuó con su mensaje: “¿te cae mal que lo diga? Jodete. Yo nunca banque subsidiar a los medios hegemónicos y mendigarles piedad a cambio de plata del pueblo”.

En esa dirección y en el mismo posteo, Grabois recordó que había formulado esa propuesta durante su campaña hacia las PASO, para lo que documentó sus declaraciones publicadas por Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

En esa oportunidad, el dirigente social se refirió a la distribución de la pauta publicitaria e indicó que si era electo presidente eliminaría la pauta y las exenciones impositivas a los medios de comunicación más poderosos.

“No sé cuánto va a ir para los medios comunitarios, pero para los medios concentrados, te aseguro, los arruino fuerte. Es decir, chau pauta, se acabó. Y algo que no se dice mucho, chau exenciones impositivas. No pagan IVA. Los medios concentrados y no están exentos de IVA. Son miles de millones de pesos por año que se van en exenciones impositivas, ridículas”, señalaba.

Proponía que se estableciera un sistema de pauta” publicitaria “que aplique un criterio de discriminación inversa, es decir más para el más débil” y en segundo lugar, “debe ser transparente porque se utiliza de una manera que no es ética”, en el que se dirigiera a medios comunitarios.