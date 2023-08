Guillermo Francos, representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció hoy su renuncia al cargo de director ejecutivo de esa entidad, en la cual venía desempeñándose desde el comienzo del Gobierno de Alberto Fernández, para sumarse al partido de Javier Milei y ser funcionario de una eventual administración del diputado libertario.

"Teniendo en cuenta el ofrecimiento que me formulara Javier Milei para integrar su equipo de trabajo en el caso de ser elegido Presidente de la Nación, habiendo decidido aceptarlo y ocupando actualmente el cargo de Director Ejecutivo por Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo al mismo tiempo el Decano de su Directorio, he tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia", dijo Francos en un comunicado.

Sostuvo además que "agradezco la oportunidad que se me brindara para defender los intereses de nuestro país, y de América Latina y el Caribe, en la Institución de Desarrollo más importante de la región".

"Estoy convencido de haber honrado esa confianza, como también lo estoy de aceptar trabajar en el equipo que lidera Javier Milei para construir una Argentina liberal como la concebía (Juan Bautista) Alberdi: moderna, desarrollada, más justa y más digna", concluyó.

Francos, de 73 años, había sido designado por Fernández en el BID en 2019 y ahora se lo menciona como posible ministro del Interior en un eventual Gobierno de Milei.

El abogado ocupó cargos públicos desde los años '70, incluso en el Gobierno de María Estela Martínez de Perón. Siguió ocupando diversos puestos hasta que con el retorno de la democracia fue electo concejal por el Partido Federal.

En 1989 su partido apoyó la candidatura presidencial del radical Eduardo Angeloz y en 1995 hizo lo propio con el peronista Carlos Menem. Pasó al partido Acción por la República, de Domingo Cavallo, por el cual fue diputado nacional; trabajó en el Grupo Eurnekian -comandado por Eduardo Eurnekian-, donde conoció a Milei, y fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación del peronista Daniel Scioli.

Fuente: Télam