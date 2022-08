Luego de conocerse el índice de inflación de julio, el más alto en los últimos 20 años y en medio de las nuevas medidas puestas en marcha por el ministro de Economía, Sergio Massa, desde el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, advierten que comienza a sentirse un impacto sobre el nivel de actividad económica, aunque eso aún no repercute sobre el mercado laboral y hay sectores a los que les está yendo muy bien.

Así lo reconoció el economista Marcos Cohen Arazi, quien sostuvo que "se están observando caídas" en el consumo de los comercios como lo muestran los últimos datos de julio, tras conocerse el índice inflacionario.

En esa dirección, señaló que a eso hay que sumarle "las turbulencias macro económicas, como cierre de importaciones y suba de los dólares paralelos, que impactarán en las cifras del sector industrial que venía creciendo mucho, que había recuperado y superado los niveles pre pandemia, donde no había caído tanto".

En diálogo con el programa "Pensavalle Informa" en Radio Universidad, Cohen Arazi reconoció no obstante, que hay sectores "a los que les está yendo muy bien" como Turismo y Maquinaria Agrícola, ambos importantes para el país y para Córdoba. "Eso también tiene un efecto" sobre el empleo, "con resultados favorables, ya que toman gente, toman mano de obra", aseguró.

Afirmó que en algunos casos, esas mejoras están relacionadas al "contexto económico y la falta de alternativas para colocar los excedentes de los sectores y consumidores, que se vuelcan a un consumo especulativo, anticipando que esos bienes puedan aumentar".

Precisamente referido al empleo, expresó que a pesar de la caída en los niveles de actividad, "hasta el momento, los indicadores no revelan" un impacto en el mercado laboral, basados en los informes de expectativas del Banco Central. Sin embargo, advirtió que "para el año que viene el escenario es más incierto", por tratarse de un año electoral y por los efectos de la crisis.

Sin embargo, expresó que el aspecto inflacionario, "afecta mucho las posibilidades de consumo de la población, habida cuenta de que la mayoría de los salarios habían aumentado en la primera mitad del año, y ahora enfrentan esta aceleración, que hace que se queden cortos".

En ese sentido, remarcó que "ahora habrá que tomar en cuenta el impacto que tendrá la segmentación de los subsidios" para las tarifas energéticas, que impactarán en los sectores de mayor poder adquisitivo, aunque sumarán presión al índice mensual.

"Aún cuando la inflación fuera del 5 % en lo que resta del año, estaremos ante una muy alta inflación anual" sostuvo y agregó que aún con modificaciones estructurales "los efectos no van a ser rápidos, no hay expectativas de crecimiento a mediano plazo si no se realizan esos cambios, como los que pide el FMI", de reducción del déficit y fortalecimiento de las reservas del Banco Central.