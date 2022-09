Un hombre que caminaba por la plataforma del tren Mitre en la estación Belgrano C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se descompensó y cayó a las vías justo cuando la formación 3084 llegaba, por lo que el tren le pasó por encima. Milagrosamente no sufrió heridas de consideración, y los bomberos pudieron rescatarlo.

La dramática situación ocurrió el viernes 23 de septiembre a las 14:20 y quedó registrada en la cámara del tren, que muestra el momento exacto de la caída: el hombre perdió el equilibrio, cayó y como la formación ya estaba deteniendo la marcha, y el conductor pudo activar el freno de emergencia y no lo chocó, pero sí lo pasó por encima.

Todo fue observado por el personal de Comando Trenes Seguros, que rápidamente dieron aviso a los bomberos y al SAME.

Luego de algunas maniobras, el hombre pudo ser rescatado y se constató que sólo recibió golpes menores. No obstante, fue trasladado al hospital Pirovano para permanecer en observación, y a las pocas horas fue dado de alta.

Mirá el impresionante video:

Un antecedente reciente

Un episodio similar tuvo lugar el 18 de abril pasado en la estación Independencia del Belgrano Sur, también en CABA.

Una pasajera se encontraba en el andén, se desvaneció y cayó entre medio de uno de los vagones. Fue socorrida de inmediato por personas que estaban en el lugar. “Estoy sorprendida de estar viva”, dijo la joven, identificada como Candela.

Según publica TN, la mujer estuvo 12 días internada en el hospital Alberto Balestrini con politraumatismos. “No le encuentro sentido, no sé cómo estoy viva”, manifestó tras recibir el alta de los médicos. Y añadió: “Lo único que me acuerdo es que pedía ayuda”.

Candela sufrió la fractura de una costilla que le rompió el hígado, una contusión muy fuerte en la cabeza que le generó una falta de audición en el oído izquierdo y también una fractura de cráneo entre la nariz y la ceja.

La joven relató que recién pudo ver las imágenes después de dos semanas y contó que no es la primera vez que le sucede algo similar, ya que sufre de desmayos desde los 15 años. “No es algo que me pase seguido, pero no es la primera vez que me pasa, ahora tengo que seguir un tratamiento y hacerme estudios para ver si pasa por alguna razón particular”, manifestó.