Intendente de Pehuajó mandó a sus funcionarios a limpiar un basural a cielo abierto

El intendente del partido bonaerense, Pablo Javier Zurro, convocó a sus funcionarios para trabajar en la limpieza de un basural a cielo abierto que será cerrado definitivamente el 14 de marzo después de 35 años. Zurro destacó que ha sido un gran esfuerzo y que han recibido ayuda de Vialidad Nacional y la Provincia de Buenos Aires.

También resaltó la importancia de la educación y el ejemplo del intendente Mario Secco. El cierre del basural a cielo abierto será uno de los primeros en la provincia de Buenos Aires desde que Axel Kicillof llegó al Gobierno. Zurro afirmó que todo esto tiene un valor más en los pehuajenses y en la lucha por ser mejores, y destacó que tienen un centro de reciclado que será un ejemplo en la provincia.

"Para las tareas finales he convocado a trabajadores municipales y, además, a todos los funcionarios les di la orden que vinieran. ¿Por qué? Primero para que vean el trabajo del otro. Un empleado municipal si no estudia no puede ser médico, pero sí puede ser intendente.", señaló finalmente Zurro.