Javier Milei: "Elon me deseo mucha suerte y éxitos en la tarea"

El presidente electo, Javier Milei, sostuvo una charla con el magnate y empresario Elon Musk, según confirmó el propio Milei a través de un tweet publicado en el que expresó su gratitud hacia Musk por defender las ideas de la libertad y respaldar su trabajo.

A pesar de no poder asistir a la ceremonia de traspaso, Elon Musk expresó su deseo de suerte y éxito para Milei, y, según fuentes cercanas al futuro presidente, se comprometió a mantener el contacto y viajar al país para reunirse personalmente con el presidente.

El apoyo de Elon Musk al presidente electo argentino no es nuevo, previamente había manifestado su respaldo al pensamiento libertario de Milei y la celebración de Musk por la elección de Milei como presidente también se hizo pública a través de sus redes sociales, calificando el evento como histórico para Argentina.

Además, hace unas semanas, Musk retwitteó un fragmento de una entrevista en la que Milei hablaba sobre las ideas de Milton Friedman y el papel del Estado en la sociedad, retweet que fue reposteado por el libertario bajo el comentario “We need to talk, Elon...” (necesitamos hablar, Elon…).

Por otra parte se especula sobre posibles inversiones de empresas vinculadas a Elon Musk en Argentina. La futura canciller argentina, Diana Mondino, supo deslizar la posibilidad de que la empresa Starlink, propiedad de Musk, pueda expandir sus servicios en Argentina a partir de 2024. La compañía ya había anunciado en 2022 su intención de ofrecer servicios en el país, sujeto a la aprobación reglamentaria.