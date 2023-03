A dos días de la balacera al supermercado de la familia Roccuzzo y la amenazas a Lionel Messi, se alarga la polémica y las acusaciones cruzadas entre funcionarios en medio de la escalada del crimen y el narcotráfico en Rosario.

Durante este sábado el intendente de la ciudad Pablo Javkin expresó que el ataque “no fue cosa de bandas criminales”. Javkin apuntó directamente a "la política y la policía" .

"Yo desconfío de todos, incluso de los que nos tienen que cuidar. A mi que no me corren. Esto del jueves no fue cosa de bandas criminales , me juego lo que quieran, no soy el fiscal, pero me juego lo que quieran", dijo con el intendente de Rosario.

Javkin agregó: "Acá hay mugre de la política, de la policía, de los que nos tienen que cuidar. Lo digo medio en broma medio en serio, en mi vida escribieron bien mi apellido y ahora lo escribieron bien".

"Rosario es fácil de controlar si hay voluntad de hacerlo. Yo porque no tengo armas. Soy intendente de una ciudad que ni siquiera es autónoma; no tengo armas ni jueces, ni fiscales, pero si me dejás a mí te digo dónde poner la gente y lo resolvemos", dijo enfáticamente en una entrevista con CNN Radio.

El intendente no ahorró críticas para el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien había dicho que los narcos habían ganado en Rosario: “ No se puede decir, como dijo el ministro de Seguridad, que nos ganó el narcotráfico. Te admito que digas eso si tenemos ocupación territorial. ¿Para perseguir una moto estamos débiles? Acá nos balearon una comisaría en bicicleta. ¿De qué batalla perdida me hablan?”.