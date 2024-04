Luego de anunciar una nueva fórmula de movilidad para los haberes jubilatorios, el Gobierno Nacional debió emitir un decreto aclaratorio en el que se estipula que las personas jubiladas y pensionadas que perciban el haber mínimo, cobrarán un bono extra de 70 mil pesos.

El decreto 282/2024 publicado en el Boletín Oficial, establece además como operará el pago del bono para quienes cobren por encima de la mínima.

-"Para aquellos titulares que por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $171.283,31, la ayuda económica previsional será equivalente a $70.000”, dice la normativa en su artículo 3º.

-Mientras tanto, el artículo 4º estipula que "para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al monto de $171.283,31, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $241.283,31”.

En abril las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento de 12,5% por única vez y un aumento de 13,2% en concepto de adelanto de la nueva fórmula de movilidad que se calcula tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Además, en abril al haber mínimo se le suma un bono de $70.000, por lo que la jubilación mínima pasa a ser de $241.283. El resto de las jubilaciones y pensiones recibirán un proporcional hasta llegar a ese monto.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán, con el bono, un total de $207.026, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez alcanzarán, entre haber y bono, la suma de $189.898.

Cabe recordar que los pagos este mes estarán desdoblados, según lo admitieron desde el Gobierno Nacional. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, debió aclarar la situación y dio una explicación curiosa de la situación, al afirmar que no era un desdoblamiento del pago, sin “dos momentos distintos”.

Adorni explicó luego por qué sostienen que no es un pago en cuotas si no en momentos. "Se va a hacer una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula jubilatoria, y otra con el bono. Entonces, esto se hace en dos momentos distintos, pero no porque se les pague en cuotas, sino porque administrativamente se tiene que hacer en dos momentos diferentes", indicó.

De todos modos, Adorni admitió que no saben cuánto tiempo pasará entre esos "momentos". "Qué tiempo habrá entre uno y otro, bueno será lo que dicten los tiempos administrativos", indicó el vocero, que prometió que será "inmediato".

El cronograma de pagos de los haberes ANSES para jubilados y pensionados es el siguiente:

DNI terminado en 0: miércoles 10 de abril

DNI terminado en 1: jueves 11 de abril

DNI terminado en 2: viernes 12 de abril

DNI terminado en 3: lunes 15 de abril

DNI terminado en 4: martes 16 de abril

DNI terminado en 5: miércoles 17 de abril

DNI terminado en 6: jueves 18 de abril

DNI terminado en 7: viernes 19 de abril

DNI terminado en 8: lunes 22 de abril

DNI terminado en 9: martes 23 de abril