Luego de la presentación por parte del bloque de senadores del Frente de Todos del proyecto de creación del "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI", que se financiará con el aporte de aquellos que tienen bienes o divisas no declaradas en el exterior, quienes deberán pagar al fisco argentino 20% en dólares del valor no declarado, el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez se sumó a las críticas a la iniciativa.

En declaraciones al programa "Pensavalle informa" por radio Universidad, aseguró que "así como esta planteado, es un disparate". En esa dirección, Juez advirtió que "es un blanqueo con épica kirchnerista".

En esa dirección agregó que si el Estado tiene "que salir a buscar y a rastrear la plata que evadieron, están los órganos que tiene la Unidad de Información Financiera (UIF), la Afip, los convenios internacional del sistema financiero mundial que te dirán donde está la plata y la tenés que traer y si es plata malhabida no puede tributar en impuestos, la tenés que incautar".

"Yo no me opongo a nada, no tengo un solo amigo que haya fugado divisas y si lo han hecho que se hagan responsable" expresó Juez y reiteró que nunca va a defender "a ningún ´garca´ de los que creen que se la pueden llevar a toda" pero "hagámoslo inteligentemente", concluyó.

Finalmente, el senador cordobés se refirió al proyecto de dolarización, presentado por el diputado nacional de Juntos por el Cambio y se mostró contrario a su implementación, lo que muestra también las diferencias internas dentro de la coalición opositora. "Dicen los que saben" dentro de nuestro espacio político "que esa no es la solución", sostuvo.

Agregó que "deberíamos empezar con cosas más prácticas como controlar la emisión, disminuir el déficit primario, el déficit secundario. Es más práctico que hacerle creer a los argentinos que la salvación va a estar en el dólar" para controlar la inflación.