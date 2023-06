Luego de casi 20 días de paro los docentes de Jujuy fueron convocados por el Gobierno de Gerardo Morales a negociar sus salarios.

El encuentro se realizó en la tarde del jueves, en el Ministerio de Educación y durante el fin de semana analizarán la nueva propuesta. Mientras, continúan con las asambleas pautadas para este viernes.

VER: El Gobierno de Jujuy convocó a los docentes a negociar salarios

La nueva propuesta consta de: "Aumento en el piso salarial a $ 200 mil. Un escalonamiento por antigüedad que se respetará. La hora cátedra pasaría a ser de $ 4 mil, llevando el básico de 15 horas a $ 60 mil. Se aumentó el Decreto Nº 2.847, que se cobra en negro pero que tiene impacto en zona y antigüedad. El estado docente se aumentó a $ 15 mil con el compromiso de que luego se absorba al básico o en otro ítem", señaló Juan Córdoba, secretario adjunto de Cedems tras la reunión, y agregó que “lo que debe quedar claro, es que ningún docente va a cobrar menos de 200 mil pesos de bolsillo”, detalla El Tribuno.

A su vez, Mercedes Sosa, secretaria general de Cedems, indicó en rueda de presan que "no se descontarían los días de huelga y la aplicación de multas contravencionales".

En lo que respecta al presentismo, quedaría congelado durante cuatro meses, tendría otra nomenclatura y no se aplicaría: "Esto quiere decir que hasta el mes de septiembre no se aplicará el presentismo pero sí se pagará con otro código, y si un docente hace capacitación, está enfermo u otra situación, no correría dicho ítem", dijo Sosa.

Asimismo, explicó que todos los sindicatos docentes denunciaron la represión vivida días atrás, "solicitando que las autoridades garanticen que ningún manifestante se sienta amedrentado, que tomen liberación los detenidos y que tomen inmediatamente cartas en el asunto. Denunciamos que la reforma constitucional no tuvo el consenso de los docentes porque no garantizó el diálogo, escucha, análisis y esto era lo que generaba el enojo".

Por otra parte, Silvia Vélez, secretaria general de Adep, expresó que “el salario básico quedaría en $ 62 mil. Daremos a conocer en asamblea cómo impacta en el docente que recién inicia, como así también en los de mayor antigüedad” y “serán las bases las que van a decidir”.

También, "planteamos la necesidad de jerarquizar o mejorar la situación de los docentes de materias especiales, nivel inicial, nocturnos y modalidades. Hablamos de los docentes de las escuelas de idioma, escuelas comunitarias, todo se planteó en este escrito y también se ratificó. Todos estos puntos, además de lo salarial que lo venimos planteando desde hace tiempo, quedaron a disposición para ir trabajando", manifestó.