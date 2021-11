Juntos por el Cambio cerró este miércoles y jueves sus campañas en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones nacionales legislativas.

En el Club Atenas de La Plata, este jueves, la fórmula de Juntos por la Provincia de Buenos Aires realizó su acto y los principales oradores fueron Diego Santilli y Facundo Manes, quienes encabezan la propuesta para Diputados, en ese orden.

"Podemos construir una provincia distinta, podemos cambiar la historia", dijo Santilli, con un discurso en el que se ocupó principalmente de cuestionar al Gobierno nacional.

"Le pedimos trabajo al Gobierno y nos respondieron con platita, como si pudieran comprar nuestra dignidad. Y le pedimos que apoyen a los comercios y Pymes, y nos respondieron con militantes controlando los comercios", remarcó según declaraciones citadas por Télam.

Por su parte, el radical Facundo Manes, indicó, a su turno que "no estamos acá para seguir emparchando, no podemos emparchar más, tenemos que hacer una revolución".

"Tenemos que hacer una revolución del conocimiento", aclaró, y sostuvo que "en Juntos vamos a luchar contra la inseguridad, no nos conformamos con tratar los síntomas, vamos a trabajar sobre las causas".

"Al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino educación, seguridad, progreso, prosperidad, menos pobreza, siglo XXI, una nueva Argentina. Vamos a ganar el domingo", expresó.

Según se interpretó desde la agencia Télam, los organizadores buscaron “provincializar" el acto, considerando que no estuvieron los principales referentes nacionales de Cambiemos.

Diferente fue el caso de la jornada del miércoles, cuando María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y demás integrantes de la propuesta de Juntos por el Cambio para la Cámara de Diputados, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerraron la campaña.

El cierre fue en la plaza Naciones Unidas, junto a la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí si estuvieron por ejemplo Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Martín Lousteau, entre otros.

La candidata que encabeza la lista, Vidal, expresó en ese encuentro: "Somos millones los que queremos las escuelas abiertas, los delincuentes presos y a los políticos sin privilegios; por eso, necesitamos un bloque de 120 diputados para frenar al kirchnerismo y que no te atropelle", según cita Ámbito.

"Somos una fuerza poderosa que no se resigna a esto, a seguir así, y que el domingo se va a convertir en millones de votos en las urnas", expresó. "Este domingo, andá a votar y poné un freno, decí basta, poné un límite, hacé que las urnas griten: ‘no pudieron con nosotros, no nos rendimos, no nos van a sacar nuestro futuro’", manifestó al pedir el voto por esa fuerza.

Este jueves, luego de estos actos, la mayor parte de los candidatos y referentes del espacio coincidieron en publicaciones en redes sociales para pedir por el voto de la ciudadanía, con los hashtags #Basta y #YoVoto, que se posicionaron entre las tendencias a nivel nacional.

Fuentes: Télam - Ámbito