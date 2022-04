Desde Juntos por el Cambio parecen no decidirse si Javier Milei puede formar parte o, al menos, ser un aliado de la coalición que hoy es la principal fuerza opositora del Gobierno nacional.

Es que en la mesa nacional de JxC, llevada a cabo este miércoles, hablaron sobre el diputado libertario y cómo influye en la coalición. Así lo expresaron en las redes una vez finalizada la reunión, en un claro mensaje a Milei:

Además, Mario Negri enfatizó en sus redes el rechazo de la coalición al libertario: "Milei que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía".

De la mesa nacional participaron los principales referentes de Juntos por el Cambio de todo el país, incluidos Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Fue Bullrich quien este jueves se distanció de ese fuerte rechazo a Milei y, en diálogo con Radio Continental, la presidenta del Pro dejó abierta la puerta a una posible alianza con el diputado libertario:

"En la reunión de ayer hubo algunos temas que hay que debatirlos mejor. No me parece que haya sido una buena metodología arrancar por los 'no' "

En ese sentido, señaló que quiso discutir el tema en la reunión pero "el tema ya se había cerrado, desde mi punto de vista, de una manera no clara".

Por otro lado, en medio de esta disputa quien no desaprovechó la oportunidad para meterse fue el mismo Milei: "Lo único que hicieron ayer fue poner en manifiesto el comportamiento fascista que tienen".

"Ellos plantean una lógica de falso dilema. Es A o B. Y se arrogan ser los únicos opositores al kirchnerismo. Entonces, como yo no estoy adentro de Juntos por el Cambio, consideran que soy kirchnerista", sentenció el diputado libertario en diálogo con Urbana Play.