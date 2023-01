Kike Teruel, el famoso músico y miembro fundador de la popular banda "Los Nocheros", anunció este sábado 21 de enero que se va de la agrupación después de tres décadas y a pocos días de la presentación en el Festival de Folklore de Cosquín.

La inesperada noticia sacudió la industria musical y el salteño debió agendar un Vivo en Instagram para explicar su decisión a los miles de fanáticos.

No cabe duda de que "Los Nocheros" es uno de los grupos referentes de la música nacional tradicional y desde su creación en 1986, no ha dejado de representar las raíces argentinas no sólo a lo largo y ancho de nuestro país, sino también en el exterior.

Con 20 álbumes editados, han vendido más de tres millones de copias y fueron nominados en diferentes ceremonias como los Premios Grammy Latino.

Para 2005, Jorge Rojas, uno de sus vocalistas, decidió abandonar el grupo para iniciar su trayectoria solista. En su lugar quedó el joven Álvaro Teruel, hermano de uno de los creadores de la banda y sobrino de Kike, quien rápidamente pudo "acomodarse" y se ganó el cariño de los fans.

Pese al reconocimiento que cosecharon a lo largo de los años, han atravesado momentos muy complejos que pusieron en duda la continuidad de la banda dentro del mundo artístico.

Desde hace un tiempo se rumoreaba que el artista podría abandonar la música, sin embargo, hasta el momento no había más que especulación.

El sábado 21 de enero, las redes sociales se llevaron una gran sorpresa cuando salteño compartió a través de sus historias de Instagram que finalmente se retira del grupo.

"¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hay muchos rumores sobre mi partida del grupo Los Nocheros y es verdad", expresó Teruel en los videos.

Más allá de la gran tristeza que generó la noticia de su salida, los fanáticos de la banda se sorprendieron que la medida sea tomada a pocos días del inicio del Festival de Folclore de Cosquín, el cual tiene un gran valor sentimental para el grupo porque allí fue donde se consagraron en 1994.

Teruel lo confirmó este domingo

“Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé”, comenzó el folklorista este domingo a las 19 en la transmisión que realizó por Instagram en su cuenta @teruelkike, antes de detallar los sentimientos que lo llevaron a tomar esta radical decisión.

En primer lugar, Teruel quiso dejar en claro que esta fue una decisión completamente personal: “Me voy en un gran momento de mi vida. Es un momento adecuado para hacer esto. El grupo está muy bien, el 2022 fue espectacular. Y estoy bien con los chicos, tengo excelente relación con Mario, Alva y Rubén. Los que nos escuchan lo saben: esta buena onda no se puede fingir. Y en esto les agradezco”.

“Hace rato me quería ir… es como jugar en un equipo y dar pases nada más, no ir al frente, y yo siempre fui de ir al frente”, explicó.

Y lanzó una impactante afirmación: “Yo me hice con los Nocheros, mi voz queda ahí. No voy a seguir como solista, no voy a seguir cantando”.

“No sé que voy a hacer. Pero es el momento, estoy sin ideas para el grupo”, consideró.

Rápidamente, Kike respondió a una de las principales preguntas que surgieron cuando anunció su retiro. “Cantamos el miércoles (en Cosquín). Vamos a cumplir todos los compromisos. Voy a estar hasta marzo, abril. Pero esta es mi última temporada de verano”.

¿Adiós definitivo?

Si bien la noticia era inesperada, esta no es la primera vez que Kike Teruel abandona "Los Nocheros". En 2013 sé tomó un año sabático para vivir junto con su hijo en España y durante ese periodo no fue remplazado, sino que la banda continuó como un trío. Finalmente, en diciembre de 2014, retornó a Argentina y se sumó otra vez al conjunto.

Luego, para 2019, el músico y su hermano, Mario Teruel, debieron alejarse de la banda para apartarse del ojo de la tormenta.

Marcos Teruel, el sobrino del cantante, fue denunciado por abuso sexual de una menor de edad.

En octubre del 2021, se confirmó la condena a 12 años de prisión por esos hechos y la familia pudo volver a la música.