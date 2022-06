Matías Kulfas se reunió este lunes con el presidente Alberto Fernández para presentar su renuncia después de la bomba política que estalló el sábado con el tuit de la Vicepresidenta Cristina Fernández donde acusó al funcionario de generar operaciones de prensa en torno al gasoducto Néstor Kirchner.

El exministro de Producción llegó a la Casa Rosada pasadas las 15 y mantuvo un encuentro de menos de una hora con el mandatario que apoyó a su vice tras el off atribuido a la cartera de Kulfas.

"Venía simplemente a agradecerles el profesionalismo y el trato de últimos dos años y medio y darle un abrazo a presidente, la renuncia me pareció que era mejor entregarla en persona", afirmó el exfuncionario ante los periodistas acreditados.

El sábado por la tarde Fernández le pidió la renuncia a Kulfas después que se difundiera un off de récord donde el exministro denunciaba que funcionarios kirchneristas habían diseñado una licitación a medida de Techint para la construcción de la cañería del gasoducto que permitirá extraer el gas de Vaca Muerta.

El reemplazo de Kulfas será el hasta ahora embajador en Brasil Daniel Scioli cuya asunción en el cargo se realizará después que Fernández regrese de la Cumbre de las Américas.

La carta de Kulfas

El ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le entregó una carta de renuncia a Alberto Fernández y poco después se filtró en los medios de comunicación.

La carta tiene una extensión total de 14 páginas y comienza agradeciéndole a Alberto Fernández por haberlo nombrado como ministro:

"No tengo más que palabras de agradecimiento por haberme confiado la tarea de volver a poner en marcha políticas productivas, industriales y tecnológicas para la reactivación y el desarrollo del país."

Además, habló sobre las declaraciones que, según había afirmado Cristina Fernández de Kirchner, él había hecho en off. Kulfas aseguró que "fueron declaraciones que realicé en ON, y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes".

Otro momento importante de su carta fue cuando habló sobre los subsidios nacionales a la energía: "Como peronista me avergüenza cada día que pasa en el que el Estado argentino subsidia la energía de hogares acomodados de la ciudad de Buenos Aires o la zona norte del gran Buenos Aires, hogares que no necesitan, no solicitan ni valoran esos subsidios".

Sobre esos subsidios, culpó a la Secretaría de Energía por no haber modificado eso, sino que "no hizo más que alimentar este sistema nefasto de subsidios."

En ese sentido, apuntó directamente contra Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que los funcionaros de la Secretaría de Energía responden políticamente a la Vicepresidenta de la Nación.