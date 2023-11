Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre de 1989. Año que con el que tituló a su quinto disco y el más escuchado de su carrera. Su lanzamiento en 2014 la catapultó a una fama sin precedentes, y la regrabación que estrenó hace tan sólo 20 días rompió un nuevo récord: oficialmente la coronó como la artista con más reproducciones en Spotify a nivel global.

"Yo mucho no la entiendo, tampoco por qué genera tanto", decía un colega en la redacción. No es el único que se lo pregunta. El ‘Eras Tour’ es la instantánea de una película que Taylor Swift viene grabando hace más de 15 años, con diez álbumes y cuatro regrabaciones. Una pequeña imagen que cuesta comprender si no es visto en la globalidad de una relación que la cantante gestó con su base de fanáticas hace ya mucho tiempo.

Swift comenzó su carrera con tan sólo 14 años y un premio de poesía en su primaria local, cuando firmó su primer contrato con la compañía discográfica independiente Big Machine Records. En ese entonces, sería la artista más joven que firmara con Sony Music. Y ese récord sería sólo el primero de tantos otros por venir.

Su primer álbum hace honor a su nombre: Taylor Swift. Característicamente country como su lugar de origen. Una familia tradicional, texana y con valores conservadores. Una tendencia que se rompe con los años y la creciente musical. Tal sería el quiebre que se declara como aliada de la comunidad LGBTIQ+ en su sexto disco: Lover. Este disco además tiene la particularidad de ser el primero en pertenecerle legalmente, para después lidiar una batalla legal que llevará años y la obligará a regrabar sus primeros 5 discos bajo el sello Taylor's Version.

Tan sólo unos días atrás las ‘swifties’ argentinas ocuparon una página central completa en una edición del New York Times y coparon gran parte de la agenda mediática en este país por varios días. ¿El motivo? Un comunicado manifestandose en contra del candidato ultra liberal Javier Milei, que disputará el balotaje presidencial el próximo 19 de noviembre.

Las swifities contra La Libertad Avanza emitieron un comunicado claro: “Milei es Trump, y no podemos no dar batalla después de lo que Taylor hizo para que la derecha no ganara en su país". Ellas se refieren al punto de quiebre que representaron las elecciones de medio término en 2018 en el estado de Tenesse, lugar de origen de la cantante norteamericana.

En ese momento, Swift se mostró en favor del candidato demócrata y contra el ala republicana. Además llamó a registrarse para ejercer el derecho al voto, que es de caracter no obligatorio en Estados Unidos.El resultado fue que el empadronamiento de los jóvenes en ese estado se duplicó en dos semanas.

Esta es una tendencia que continuaría hasta el 2020, cuando Joe Biden y Donald Trump aspiraban a la presidencia. En esa oportunidad, Taylor regaló a sus fanáticas una instantánea más: hornear galletitas temáticas en favor de Biden mientras esperaba el debate presidencial. Lejos había quedado la cantante políticamente correcta y callada.

En el documental “Miss Americana” en el que repasa gran parte de su carrera, Swift lamenta no haberse expresado políticamente antes. “Es importante estar del lado correcto de la historia. Siempre emití y emitiré mi voto en función de qué candidato creo que protegerá y luchará por los derechos humanos que creo todos merecemos. Creo que el racismo sistémico de este país es repugnante, que la discrimación por sexo o género está MAL. Esos no son mis valores”, confiesa en el largometraje.

“Estoy cansada de correr lo más rápido que puedo, preguntándome si llegaría más rápido siendo un hombre”, reza su canción The Man. Ícono del disco más político de Taylor. No sólo amor y no sólo rosas. Taylor fue blanco de duras críticas por la prensa de espectáculos que cuestionaban todas y cada una de sus relaciones amorosas. “La novia de América” había titulado una nota que repasaba sus parejas e intimidades.

“Criticarme por escribir canciones sobre mis relaciones es una posición bastante sexista desde la cual hablar. Bruno Mars, Ed Sheeran y cuantos más cantantes varones escriben sobre sus ex parejas y nadie les dice nada”, dijo en una icónica entrevista la empresaria Swift cuando una entrevistadora se refiriese a esas ola de cuestionamientos.

Otra clave para entender a Swift puede ser Barbie, otro ícono rosa del 2023. Otro momento que dejó en claro que economía es de las mujeres y que Taylor no es la excepción. “Se olvidan que las chicas que escuchaban a Taylor con 13 años hoy son adultas, con su propia plata y que pueden gastarlo sin problema en su ídola”, dijo una swiftie en diálogo con Cba24n.

Y tal vez ese razonamiento esconde una pista para pensar el éxito de Taylor: ella es capaz de retratar la experiencia femenina de una generación completa. Letras que hablan de amistades fallidas, de corazones rotos, amores no correspondidos, el duelo por la muerte de los que amamos y de los desafíos de ser mujer en este mundo.

“Taylor es para las que nunca fuimos elegidas”, dijo otra fanática a este medio. Y efectivamente tal vez sea así. Tal vez Taylor le habla a esas jóvenes. A las que no les interesa más que ser retratadas. Oídas. Y a las que Taylor supo darles voz.