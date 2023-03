La serie sobre Fito Páez entre los estrenos de Netflix en abril

El catálogo de la plataforma de la N roja se renueva con la llegada de nuevas propuestas. Desde el 1 de abril, se podrán ver nuevos filmes para todos los gustos.

Entre las novedades, encontramos la esperada biopic sobre el músico rosarino Fito Páez.

“El amor después del amor” recorrerá su vida personal y musical en una producción en la que el artista también participó.

Además, llega la segunda temporada de la serie de aventuras “Sweet Tooth”. También se verá “Keeping Up with the Kardashians” y “One Direction; así somos”, un documental sobre la banda que combina conciertos y la vida en camerino.

Entérate de todos los estrenos de Netflix en abril 2023:

Series

War Sailor: Limited Series (2/4/2023)

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, dos marineros mercantes noruegos deben enfrentar la crueldad de una guerra en la que nunca quisieron participar.

La firma (4/4/2023)

Jóvenes artistas deben impresionar a íconos de la música en español como Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Yandel para firmar el contrato de sus vidas.

Bronca (6/4/2023)

Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos.

Transatlántico (7/4/2023)

Marsella, 1940. Dos estadounidenses y sus aliados organizan una operación de rescate de artistas, escritores y otros refugiados que escapan de Europa.

Shin, abogado de divorcios (8/4/2023) Contenido coreano

Impulsado por una tragedia personal, un pianista convertido en abogado explora el mundo del divorcio y hace lo que sea por defender a sus clientes.

La suegra que te parió: Temporada 2 (12/4/2023)

Después de la prisión, Isadir vuelve con su familia y encuentra nuevos amigos, romances... y formas de meter en problemas a Carlos y Alice.

Un hombre de Florida (13/4/2023)

Un policía caído en desgracia y sumido en deudas se ve obligado a volver a su Florida natal por una misión turbia que deviene en una cacería mortal.

Obsesión (13/4/2023)

El romance entre un respetado cirujano londinense y la prometida de su hijo se convierte en una obsesión erótica que amenaza con cambiar sus vidas.

Queenmaker (14/4/2023) Contenido coreano

Tras una crisis de consciencia, una asesora decide impulsar la campaña política de una abogada de derechos civiles y derribar a su antigua empresa.

Keeping Up with the Kardashians (15/4/2023)

La familia se une tras un evento aterrador en París que involucra a Kim. Kourtney y Scott tienen que encontrar la manera de mejorar su relación.

The Real Housewives of Beverly Hills (15/4/2023)

Entre nuevas caras, viejas rivalidades y la llegada de Teddi Mellencamp, el grupo vive una nueva temporada llena de glamour, chismes y drama.

Pálpito: Temporada 2 (19/4/2023)

Luego de fingir su muerte y huir del país, Camila, engañada, regresa al caos que había dejado atrás…, ahora acrecentado a niveles inconcebibles.

La diplomática (20/4/2023)

En medio de una crisis internacional, una diplomática lidia con su nuevo puesto de alto perfil y un difícil matrimonio con un político reconocido.

Bienvenidos a Edén: Temporada 2 (Próximamente)

Con nuevas amenazas y sin escapatoria, la rebelión inicia una intensa lucha por la libertad mientras Astrid pone en marcha su plan para el Nuevo Edén.

El amor después del amor (26/4/2023)

Esta íntima serie biográfica detalla la vida y la carrera de Fito Paez, uno de los artistas más importantes de Argentina, y su recorrido musical junto a íconos del rock como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto, y más.

Workin' Moms: Temporada 7 (26/4/2023)

En un final emotivo, Kate y sus amigas buscan un equilibrio entre su realización profesional y personal. ¿Será más fácil con una pizca de humor?

Sweet Tooth: Temporada 2 (27/4/2023)

Al ser capturado por los últimos hombres, un niño venado especial hace lo imposible por ayudar a sus nuevos amigos híbridos antes de que sea tarde.

El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions (28/4/2023)

Ken Goldin y su equipo de expertos lideran la acción trepidante en una de las mayores casas de subastas especializada en artículos poco comunes.

Películas

A la intemperie (1/4/2023)

Tras perder a su hija en el parto y verse a un paso de la muerte, una periodista empieza a derrumbarse entre visiones terribles y ataques misteriosos.

Caracortada (1/4/2023)

En su ascenso en el negocio narco de Miami, un gánster cubano se sumerge en un mundo de adicción, obsesión y crueldad y paga un alto precio.

One Direction; así somos (1/4/2023)

Documental del premiado Morgan Spurlock sobre la banda fenómeno One Direction en esta combinación de película de concierto y pase a los camerinos.

Chupa (7/4/2023)

De visita en el rancho de su abuelo en México, un chico solitario conoce una criatura legendaria y emprende con ella la mayor aventura de su vida.

Los reyes de la calle Mulberry: ¡Que reine el amor! (7/4/2023)

Un secuestro a manos de un expolicía malvado toca de cerca a Ticky y Baboo, que dejarán todo para embarcarse en una misión de rescate con astucia.

Hambre (8/4/2023)

Una joven y talentosa cocinera de comida callejera llega a su límite tras convertirse en la aprendiz de un chef tan prestigioso como despiadado.

Fuga de reinas (14/4/2023)

Cuatro amigas —y su pollo mascota— emprenden el viaje que planearon desde la escuela. ¿Lograrán esquivar los problemas y encontrar su camino?

Siete reyes deben morir (14/4/2023)

Tras la muerte del rey Eduardo, Uhtred de Bebbanburg se aventura por un reino fracturado con la esperanza de unir finalmente a Inglaterra.

Fenómenas (14/4/2023)

Al desaparecer su líder, el padre Pilón, tres expertas en fenómenos paranormales afrontan su caso más difícil. Inspirada en el Grupo Hepta.

Power Rangers: Ayer, hoy y siempre (19/4/2023)

Rita Repulsa está de vuelta, y los únicos que pueden detenerla son los Power Rangers. Después de 30 años, ¿seguirán siendo los héroes que se necesitan?

Dieciocho otra vez (21/4/2023)

Cuando Amelia cumple 40 años, desea volver a los 18, pero pronto se arrepiente de tener que revivir ese día una y otra vez.

Guía de viaje hacia el amor (21/4/2023)

Una ejecutiva llega en viaje de trabajo a Vietnam, donde conoce a un guía de espíritu libre que le ayuda a descubrir un mundo de belleza y aventuras.

Un lugar en silencio: Parte II (30/4/2023)

Obligada a dejar su hogar, la familia Abbott debe salir a un mundo lleno de criaturas atraídas por el sonido y otras amenazas que nunca imaginaron.

Documentales y especiales

Mo’Nique: My Name is Mo’Nique (4/4/2023)

¿Qué hace única a Mo’Nique? Desde enfrentar a un profesor racista hasta el consejo de su abuela sobre sexo, la legendaria comediante lo cuenta todo.

Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now (5/4/2023)

Un íntimo documental sobre la historia de Lewis Capaldi, desde su temprana fama en redes sociales hasta su consagración como estrella de pop.

Cacería implacable: El atentado del maratón de Boston (12/4/2023)

Imágenes de archivo, intensas dramatizaciones y entrevistas exclusivas arrojan luz sobre la tragedia —y los hermanos— que aterrorizaron a una ciudad.

Cómo hacerse ricos (18/4/2023)

El dinero rige nuestras vidas... pero no tiene que hacerlo. El financista Ramit Sethi ayuda a diversas personas a potenciar su economía al máximo.

La tercera cita más larga (18/4/2023)

Khani y Matt se conocieron por una app de citas y se aventuraron a un viaje juntos a Costa Rica sin imaginar que llegaría una pandemia global.

Niños y familia

Vecinos invasores (1/4/2023)

Tras despertar de una larga siesta invernal y encontrar una subdivisión en el patio, una colonia de animales se ve obligada a enfrentar al hombre.

Cocomelon: ¡A cantar! - Temporada 8 (10/4/2023)

La diversión y el aprendizaje van de la mano en esta compilación de canciones para entretener a los más pequeños.

Trolls 2: World Tour (10/4/2023)

Barb promueve una nación unida por el rock, pero la reina Poppy, Ramón y los demás se proponen unir a los trolls y evitar que los géneros se extingan.

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna - Temporada 2 (13/4/2023)

Después de abandonar Bebé‑Corp, el jefe Bebé y Tina abren un nuevo negocio para un mercado sin explotar: bebés «difíciles», a los que más cuesta amar.

Oggy Oggy: Temporada 2 (17/4/2023)

Ya sea en pistas de esquí o las profundidades del mar, Oggy y sus adorables amigos gatunos emprenden aventuras que divierten a grandes y peques.

Barbie: It Takes Two (21/4/2023)

Brooklyn y Malibú están de vuelta y más decididas que nunca a volver realidad sus sueños: convertirse en estrellas pop en la Gran Manzana.

Ada Magnífica, científica: Temporada 4 (22/4/2023)

Ada, Pedro y Rosa suman un nuevo amigo al equipo científico: el talentoso y tecnológico Benny. Tiene grandes ideas... ¡y un perro robot genial!

Tibucán: Temporada 3 (27/4/2023)

Tibucán adora ser parte de la familia de Max, pero se pregunta si no habrá otros como él... ¡y emprende una divertida aventura para descubrirlo!

Anime

VINLAND SAGA: Temporada 2 (3/4/2023)

Con la llegada del nuevo milenio, Thorfinn busca encontrarle un significado a la vida. Mientras, el rey de Inglaterra pretende expandir su territorio.

InuYasha: Temporada 6 (28/4/2023)

El clan se cruza con Abi, una princesa fénix que ataca a los humanos para salvar a su madre. Kagome descubre los sentimientos de Inuyasha por Kikyo.